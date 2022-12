Dit stukje in Amsterdam-Noord zit vol rariteiten: ‘Niemand kan ons vinden, niemand’

Een fontein die droog staat, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Kan dat nou niet anders? Vandaag: de verwarrende huisnummering in Noord.

Huisnummering. Het lijkt zo simpel. Je neemt een straat. Aan de ene kant ontwerp je de oneven nummers, aan de overkant de even nummers. Een straatnaambordje bij het begin en einde van de straat, strik erom en klaar.

Nou, niet in de wijk Elzenhagen in Noord. Het is een grote soep. De ambtenaren die hier aan het puzzelen zijn geslagen met huisnummers en straatnamen, hebben het óf onbedoeld onnodig ingewikkeld gemaakt of bedoeld als experiment om bewoners, flitsbezorgers, pakketdiensten, postbodes en taxichauffeurs tot waanzin proberen te drijven. Dat laatste lukt namelijk aardig in de Jouke Zietsmastraat – een verder aardige straat met ruime, nieuwe woningen die onlangs zijn opgeleverd.

Om te beginnen: de zijpaden, meer zijn het niet, zijn ook op zichzelf staande straten. Neem de Bastiaan Plooijstraat. Een ‘straat’ met twee huisnummers: 1 en 3. De twee huizen staan tegenover elkaar, dus huisnummer 1 en 2 was logischer geweest, maar dat is het grootste probleem niet.

“Niemand kan ons vinden, niemand,” zegt Harold van Klinken. Hij staat in de deuropening en wijst naar een straatnaambordje, ergens ver achter het huis. “Wie ziet dat nou?” Van Klinken hoeft geen eten te bestellen, want het komt toch van zijn never nooit niet aan. Google Maps is onverbiddelijk: ‘Geen resultaten gevonden voor Bastiaan Plooijstraat’. Als Google je niet kent, en het straatnaambordje op een plek staat waar niemand ernaar kijkt, ja, besta je dan eigenlijk wel?

“Bezoek geef ik het adres door van de buren. Die wonen aan de Jouke Zietsmastraat en die kent de navigatie wél.”

Dit stukje Noord zit vol rariteiten. Zo wonen de bewoners van Leo Heijdenrijkstraat 1 naast die van Jouke Zietsmastraat 1. Buren dus. Veel succes, postbezorger! De bewoners van Kees Abspoelstraat 1 – die met één huishouden een hele straat bezitten – zijn de buren van Jouke Zietsmastraat 39. Wat niet helpt, is dat de huizen er allemaal hetzelfde uitzien, alleen de voordeur zit net even op een andere plek.

Volgens bewoner Daan Alberga hebben de kranten-, pakket- en postbezorgers zich dit verwarrende stelsel van huisnummers verrassend snel eigen gemaakt. “Maar ik krijg met regelmaat een maaltijdbezorger voor de deur die eigenlijk bij hetzelfde huisnummer in een andere straat moet zijn. Laatst belde er zelfs iemand bij ons aan die een huisfeestje in een andere straat had.”

En tot slot nog iets heel eigenaardigs. Amsterdam hanteert bij de huisnummering de Dammethode. Vanaf het huis dat het dichtst bij de Dam ligt, begint de huisnummering in een straat. Maar hier niet. Ja, wel aan de even kant, maar de oneven kant niet. En zo is de chaos compleet.

Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.