‘Dit soort extremen kan de stad niet aan’: Amsterdam bereidt zich al langer voor op wateroverlast

Anders dan in Limburg komen hoosbuien hier niet als een kolkende moddermassa van de heuvels rollen, maar ook in Amsterdam leiden zulke regenhoeveelheden onherroepelijk tot schade en wateroverlast.

Wat zou in Amsterdam de schade zijn?

In Limburg is op sommige plekken dinsdag en woensdag meer dan 150 millimeter regen gevallen, meer dan twee keer de normale hoeveelheid voor de hele maand juli. Dat zou ook in Amsterdam veel schade en hinder meebrengen, zegt Daniel Goedbloed van Amsterdam Rainproof, een programma van Waternet om de stad beter bestand te maken tegen de stortbuien die vaker voorkomen door klimaatverandering. “In Duitsland is op sommige plaatsen zelfs 250 millimeter gevallen. Op dit soort extremen is de stad niet berekend.”

Dat bleek ook wel toen op 28 juli 2014 tussen de 50 en 90 millimeter regen viel. Het Amsterdamse riool kan 20 millimeter per uur verwerken, dus in onder meer de Rivierenbuurt kwam het water op straat te staan. Een indicatie van wat de in Limburg gevallen regen teweegbrengt in een stad komt uit Kopenhagen. Daar viel in 2011 150 millimeter in drie uur. Huizen, winkels, wegen en spoorwegen stonden blank en er was een miljard euro schade.

Is er iets tegen de regen te doen?

Waar de bui valt blijft toeval. Op 28 juli 2014 viel in Westzaan 150 millimeter en in Alphen aan de Rijn zelfs 181, dus Amsterdam kwam nog goed weg. Het is vooral zaak de stad minder kwetsbaar te maken voor wateroverlast. Anders dan in Limburg komt de regen hier niet als een kolkende watermassa van de heuvels rollen, dat scheelt een hoop schade. Wel kan het water hier niet snel weg door de harde ondergrond. Vandaar de oproep om achtertuinen groener te maken en terrastegels weg te halen.

Belangrijker: overal in de stad worden straten als ze toch onder handen worden genomen meteen geschikt gemaakt om water vast te houden waar dat geen kwaad kan. Nieuwe woningen moeten sinds kort 60 millimeter water herbergen op eigen terrein, zodat het riool minder wordt belast.

Met stresstests is onderzocht waar wateroverlast dreigt. Met de regenhoeveelheden die in Limburg zijn gevallen gaat dat om veel plekken – in volle buurten als De Pijp en de Rivierenbuurt bijvoorbeeld, maar ook om de Zuidas en de Bellamybuurt waar het water als vanzelf naar het laagste punt stroomt. “Daar is al veel gebeurd,” zegt Goedbloed. “Maar als er 150 tot 200 millimeter valt, blijft dat wel een putje.”

Zijn de buien boven Limburg te verklaren door klimaatverandering?

Of dat voor deze buien geldt is niet zomaar te zeggen. Wel is het zo dat de kans op extreme regenval toeneemt door de opwarming van de aarde. Warmere lucht kan per graad Celsius tot 6-7 procent meer waterdamp bevatten. Ook komt de neerslag nu al meer met pieken. Het KNMI heeft het aantal dagen waarop op één plek meer dan 50 millimeter regen is gevallen, de afgelopen vijftig jaar al zien verdubbelen.

Moet Amsterdam zich schrap zetten voor al het water dat in het stroomgebied van de Rijn en de Maas is gevallen?

Dat zal wel loslopen. Het Rijnwater verspreidt zich over de delta en komt via het Amsterdam-Rijnkanaal maar voor een deel in Amsterdam terecht. Het Noordzeekanaal kan dat goed hebben en volgens Waternet is het geen enkel probleem om dat dan weer af te voeren naar de Noordzee via de sluizen bij IJmuiden. In de stad zal het waterpeil hooguit een paar centimeter opveren.