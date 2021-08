Dit skatepark is als ‘geschenk’ voor de K-buurt gebouwd door vrijwilligers

Vrijwilligers storten beton voor het skaepark in Zuidoost. ‘Het dingen zelf doen hoort wel echt bij de skatecultuur.’ Beeld Jean-Pierre Jans

Men neme: een enorme stapel tuintegels, staalmatten, betonplex, stalen buizen, beton en een groep vrijwilligers met verstand van zaken. En voilà, na een paar maanden werk levert dat een spiksplinternieuw skatepark in de K-buurt op, met quarterpipes, speed bumps, een flatrail en andere uitdagende elementen voor skateboarders en andere urban sporters. “Een geschenk voor de buurt,” zegt buurtbewoner, skater en initiatiefnemer Pieter Glas. “Het moet een vrijplaats worden voor jongeren die zich willen uitleven.”

Het kostte wel een jaar of twee om van het idee werkelijkheid te maken. Dat begon met een ontwerp dat in overleg met jongeren uit de K-buurt werd gemaakt. Tegelijkertijd ging Glas met zijn plan de boer op om wat geld bij elkaar te sprokkelen. Duizend euro hier, tweeduizend euro daar. Andere hulp kwam in natura: van de organisatie Rainproof, die Amsterdammers overhaalt om hun tuin te vergroenen, kreeg Glas vier vrachtwagens met tuintegels. De ontwikkelaar van het nieuwe Hondsrugpark schonk een grote stapel gele bakstenen.

Signaal voor de buurt

Alles bij elkaar, met veel passen en meten, net genoeg voor een nieuw skatepark. “Het geeft veel voldoening om dit zelf voor elkaar te boksen,” vertelt Glas. “We hebben dit met zo’n veertig mensen gedaan, allemaal op basis van vrijwilligheid. Het gaat natuurlijk om de skatebaan, maar ik vind het ook een belangrijk signaal voor de buurt dat het mogelijk is om plannen eigenhandig uit te voeren. Ik moet er meteen bij zeggen: we hebben veel hulp gekregen van vrienden uit de skatewereld. De meeste ken ik al twintig, dertig jaar.”

Een van die vrienden is Stan Postmus, die met zijn bedrijf Concrete Matters inmiddels meer dan dertig skatebanen op zijn naam heeft staan en ook de initiatiefnemer was van het vorig jaar geopende grote park op Zeeburgereiland. Ook Postmus werkt gratis mee. “Het dingen zelf doen hoort wel echt bij de skatecultuur,” legt hij uit. “Do it yourself, is het motto. Er is de laatste jaren een enorme vraag naar voorzieningen. Dit is een klein beginnerspark, maar heel geschikt voor jongeren uit de buurt om te oefenen.”

Postmus geeft vandaag leiding aan de laatste hand die aan de baan wordt gelegd: het met vaste hand spuiten van 6000 liter beton uit Alkmaar als bekleding van de verschillende elementen. De specie is gemaakt volgens een speciaal recept voor skatebanen: kleverig en goed smeerbaar. Dat laatste gebeurt door een groep andere skaters die zijn komen opdraven om de kleine baan in de K-buurt te helpen voltooien. Zichtbaar ervaren in dit werk: het beton wordt rimpelloos uitgesmeerd, als boter op een enorme boterham.

Ontwerp van de skaters

Een van de vrijwillige smeerders, spackmes in de hand, is Paul Verbraak, in de jaren negentig Nederlands kampioen en tegenwoordig eigenaar van een klusbedrijf in Heemskerk dat zich onder meer bezighoudt met het ontwerpen en bouwen van skatebanen. Hij is blij met elke nieuwe baan in de stad, zegt hij. “Vroeger dacht je bij skaten niet aan Amsterdam. Je kon naar de RAI, maar dat was het dan ook wel. Het gaat nu echt de goede kant op. En het ontwerp komt niet langer van de speeltuinvereniging, maar van de skaters zelf. Ook dat is een goede ontwikkeling.”

Glas kijkt tevreden toe op de werkzaamheden. De baan is bijna klaar voor gebruik, en er zijn allerlei plannen voor clinics en cursussen. In de container die nu nog gevuld is met gereedschap en bouwmateriaal zullen straks skateboards en beschermsets voor de breekbare ledematen te leen zijn. Nog even geduld. “Het beton heeft een week of vier nodig om goed uit te harden. En er komt nog een inspecteur langs om het park te controleren op de veiligheid. Maar als dat gebeurd is, kunnen we open.”