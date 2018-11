Dit schreef Het Parool na de moord op Theo van Gogh

Van Gogh maakte ruzie met Jan en alleman, maar in de buurt was hij de mildheid zelve. Toen ik hem in een artikel over de multiculturele samenleving 'Grootinquisiteur Van Gogh' had genoemd, hing hij direct woedend aan de lijn.



Hoe ik het in mijn botte hersens haalde hem zo in de hoek te zetten. Maar toen ik hem op straat tegenkwam, groette hij alsof er nooit iets was gebeurd. Theo de buurtbewoner leek meer op Theo de cineast dan op Theo de columnist.



En nu is hij dus dood. Een handjevol buurtbewoners haalt voor de deur van zijn woning herinneringen aan hem op. "Ik heb hem gisteren nog in Diemen bij het waterpolo van zijn zoon gezien... "



De buren hebben waxinelichtjes in de vensterbank geplaatst en ook op de stoep verschijnen kaarsjes. In de loop van de middag worden steeds meer bloemen voor de deur neergelegd. Twee cactussen verwijzen naar zijn tv-interviews in Een Prettig Gesprek.



Op zijn voordeur, met het naamplaatje ' T. van Gogh', hangt een kopie van de cover van zijn boek Allah Weet het Beter en een briefje waarop ' Zinloos' staat geschreven.



Veel bloemen gaan vergezeld van kaartjes met teksten. 'Alweer een zwarte bladzijde. Wat verschrikkelijk'. 'En jij fietste altijd zo rustig door onze straat. Als 'eigenzinnigheid' hiertoe leidt dan weet ik het niet meer'. 'Al was jouw mening niet altijd de onze... Leven in een democratie is beter dan gedwongen je mond te houden'. 'Theo, rust in vrede, de wereld is uit de hand gelopen. Wij zijn hier niets meer'. 'Theo we love you'.



Evenals in de Linnaeusstraat gaan buurtbewoners met elkaar in debat over de achtergronden van de moord. De soms heftige woordenwisselingen worden gretig vastgelegd door tv- en radioverslaggevers, maar als die na korte tijd verdwijnen, keert ook de rust weer terug.



Men zoekt troost bij elkaar. Tranen. Stilte. Een wijk in shock. Als ik de Pythagorasstraat verlaat en de hoek omsla, loopt aan de overkant van het Galileïplantsoen een Arabische man in een bruine djellaba.



Ik merk dat ik anders naar hem kijk dan vroeger en dat stemt somber, nog somberder dan ik al was. Ik ga maar weer roken.

(Frenk der Nederlanden, 03-11-2004)