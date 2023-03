Dit politieteam staat agenten bij na heftige incidenten: ‘Als je weer veilig bent, komen de emoties los’

Politiemensen krijgen in hun werk te maken met nare en heftige zaken. Voor wie dat even te veel wordt, is er het Team Collegiale Ondersteuning. Zij bieden collega’s hulp en een luisterend oor. ‘Bij de achtervolging in Broek in Waterland vreesden agenten voor hun leven. Dat hakt erin.’

Wander Wagenaar (51), 31 jaar politieman, is die middag als commandant van de Mobiele Eenheid op het Damrak aan het surveilleren. Terwijl hij even met zijn vrouw belt, ziet hij plots iemand uit de lucht vallen. Een man springt van vier hoog uit het raam. “Die actie was op mij gericht. Duidelijk met de bedoeling mij mee te nemen in zijn daad en op of tegen mij aan te belanden. Ik beëindigde snel het telefoongesprek. De man kwam hooguit een meter naast me op de grond terecht. Mijn collega werd geraakt.”

Wagenaar doet meteen wat er van hem als politieman wordt verwacht: hij begint de springer te reanimeren. Wat hij zelf doormaakt, is even niet van belang.

Hoewel Wagenaar op dat moment al heel wat ellende in zijn loopbaan heeft gezien, kan hij de schokkende gebeurtenis nadien niet zomaar van zich afzetten. Hij krijgt hulp van het Team Collegiale Ondersteuning, kortweg TCO, van de Politie Eenheid Amsterdam. Dit team bestaat uit ervaren politiemensen, getraind in het voeren van gesprekken met collega’s die een heftig incident hebben meegemaakt. “Het was prettig om er met een onafhankelijke collega over te praten, Dat heb ik daarna vaker gedaan. Meermaals zat ik in de put na heftige zaken, zoals het redden van een collega die werd gewurgd. Daardoor kan ik een andere collega die het moeilijk heeft beter begrijpen en helpen.”

Juist omdat Wagenaar veel heeft gehad aan het TCO, sloot hij zich er zeven jaar geleden zelf bij aan. Hij doet het naast zijn werk als politiewoordvoerder.

24 uur per dag inzetbaar

Erik Noltes (58), al veertig jaar politieman en werkzaam als operationeel expert bij het basisteam, is coördinator van het TCO. Het team telt veertig medewerkers, die in piketdiensten 24 uur per dag inzetbaar zijn. Zodra zich een ernstig incident voordoet, krijgt het TCO daar een melding van. “We hebben een lijst van zware incidenten waar wij op afgaan. Daaronder vallen bijvoorbeeld reanimaties, lijkvindingen, zelfdodingen, situaties waarbij de politie geschoten heeft, geweld tegen een collega, dodelijke ongevallen.”

Na de melding zijn de dienstdoende teamleden binnen een uur al aanwezig bij de debriefing, waarbij informatie wordt uitgewisseld over het verloop van een politieactie en verdere instructies worden gegeven. Niet zelden komen TCO’ers daar midden in de nacht hun bed voor uit. Wagenaar: “Soms zijn we al voor de debriefing op het bureau om collega’s een warme ontvangst te bieden. We laten merken dat wij er voor ze zijn.”

Tijdens de debriefing gaan TCO’ers op in de groep, zodat ze hun collega’s goed kunnen observeren. “We letten op hoe mensen zich gedragen en wie mogelijk hulp nodig zou kunnen hebben. Is iemand heel druk, lacherig of juist stil? Zweet hij erg of is hij bleek? Na afloop van de debriefing vertellen we dat mensen apart met ons in gesprek kunnen gaan. De een wil dat niet, de ander juist wel. Soms gaat het alleen om praktische hulp, zoals iemand thuisbrengen na een zware dag. Voor een collega die geschoten had, heb ik eens een patatje gehaald. Daar had hij meer behoefte aan. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om,” zegt Noltes.

Broek in Waterland

Bij grote calamiteiten belt het TCO altijd iedereen die bij de zaak betrokken was. Zo staat 19 mei 2021 nog bij veel politiemensen in het geheugen gegrift. Een achtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord eindigde met over en weer schieten in een weiland in Broek en Waterland. Verschillende agenten vreesden die dag voor hun leven. Een van de overvallers werd gedood door een politiekogel, twee anderen raakten gewond. “Op dit heftige, voor sommigen traumatische, incident zijn destijds 24 TCO’ers gezet, die 250 keer collega’s hebben gebeld,” vertelt Noltes.

Wagenaar: “Collega’s hebben met gevaar voor eigen leven de verdachten aangehouden, waarbij het zomaar kon zijn dat ze niet meer thuis zouden komen. Dat hakt erin. Je maakt je ook zorgen om je collega’s. Als je daarna weer veilig terug bent, komen de emoties los.”

Erik Noltes: 'Soms adviseren we: gooi die krant voorlopig even in de kattenbak.' Beeld Nina Schollaardt

De veertig medewerkers van het TCO hebben een tweedaagse training gedaan bij het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in Diemen en aanvullend verschillende cursussen en workshops. “Het belangrijkste is goed luisteren,” zegt Noltes. “Niet over jezelf beginnen met ‘dat heb ik ook meegemaakt’, maar ruimte aan de ander geven om te vertellen. Soms adviseren we: gooi die krant voorlopig even in de kattenbak. Bij een heftige zaak, die veel in de media is, is het soms goed om even geen talkshows en nieuws te volgen.

Gedurende de gesprekken kan van alles op tafel komen. De beelden als je als eerste bij een ernstig ongeval komt en je ontfermt over de slachtoffers. Het moeilijke slechtnieuwsgesprek dat je moet voeren met nabestaanden. Schuldgevoelens, omdat je denkt dat je niet genoeg hebt gedaan. Gevoelens van onmacht. “Bijvoorbeeld doordat je bij een afzetlint moest staan om mensen tegen te houden, terwijl je collega verderop iemand aan het reanimeren was,” zegt Noltes.

Een of twee gesprekken kunnen volgens hem vaak al veel goed doen. “Mensen zijn veerkrachtig, Ze kunnen erg uit het lood geslagen zijn, maar toch in staat zijn zich weer op te richten. Maar soms gebeurt dat niet. Als iemand na een week of twee slecht blijft slapen of er last van houdt, verwijzen wij door naar een psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werk.”

Naar Amerikaans voorbeeld

Het TCO werd begin jaren tachtig in het leven geroepen na een schietincident op de Brouwersgracht. “Daarbij werd een politieman gedood. De ander die in de hals werd geraakt, overleefde het. De zaak had een grote impact. Naar Amerikaans voorbeeld is toen ook bij ons een Team Collegiale Ondersteuning opgericht,” vertelt Noltes.

Toen hij zelf als broekie van achttien jaar bij de politie kwam werken, bestond er nog niets op dat gebied. “Ik was net klaar met mijn opleiding en kreeg op een zondagmorgen meteen te maken met een auto die tegen een boom was gereden. Er zaten vier meisjes in, waarvan er eentje voor mijn ogen stierf. De ander was zwaargewond. Een week later had ik een reanimatie van een oudere man, die daarna overleed. Dat was heel heftig, maar gesprekken had je nog niet. Je moest er maar mee om zien te gaan.”

‘Ermee omgaan’ is volgens Noltes en Wagenaar geen kwestie van ervaring, mentaal gehard zijn of een olifantenhuid. “Iedereen kan in een situatie komen waarin een incident te veel wordt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met privéomstandigheden, waardoor je extra gespannen bent. Soms stapelen incidenten zich op en raakt iets je harder. De emmer loopt over. Ook oudere collega’s met tientallen jaren ervaring overkomt dit.”

Noltes deed zelf ook eens een beroep op het TCO. “Ik reed met mijn motor op de Marnixkade en kreeg een melding over een pizzabezorger. Die wilde ik aanhouden. Links van me stopte de tram en rechts van mij tussen twee auto’s door kwam plotseling een voetganger. Ik drukte nog op de claxon om hem te waarschuwen, maar het liep niet goed af. Ik raakte hem. Hij lag meters verderop en was zwaargewond. Gelukkig overleefde hij het. Daar heb ik veel last van gehad. Het was goed dat ik toen kon terugvallen op het TCO.”

Dit werk is mentaal zwaar, vinden Wagenaar en Noltes. “Daar moet je voor jezelf een modus in zien te vinden, anders houd je het geen veertig jaar vol. Het TCO kan daarbij helpen.”

Het TCO in actie In 2021 werd het TCO van de Eenheid Amsterdam 110 keer ingeschakeld. In 2022 was dat 167 keer. Het aantal mensen dat is gesproken, is niet vastgelegd.