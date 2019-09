Dit omvat de mogelijke overnamedeal tussen AEB en Beelen

Een schoorsteen van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Beeld ANP

De gemeente Amsterdam, nu nog de enige aandeelhouder van AEB, zou daarna genoegen moeten nemen met 33 procent van de aandelen.

Amsterdam zou bovendien moeten afzien van de lening van 114 miljoen euro die de gemeente heeft verstrekt aan AEB. Verder zou de gemeente zich moeten vastleggen om de komende twintig jaar het Amsterdamse huisvuil te laten verwerken door AEB.

Daar bovenop zou de gemeente nog een overbruggingskrediet van 11 miljoen euro betalen en een voorschot van 6 miljoen. Ook zou de gemeente voor ruim 18 miljoen verschillende onderdelen overnemen van AEB. Zo zou de gemeente ruim 14 miljoen betalen voor het warmtenet in Amsterdam-Noord en Nieuw-West, dat nu voor de helft van AEB is.

Afhankelijk

Het staat allemaal te lezen in de intentieovereenkomst die AEB-bestuurders Koos de Vink en Paul Dirix begin september sloten met Beelen. Daarin gaven alle partijen zichzelf uiterlijk tot 20 september de tijd om de afspraken te bezegelen, maar die waren uiteraard afhankelijk van instemming van de gemeente Amsterdam als enige aandeelhouder van de overheids-NV.

Daar ging het mis, zo bleek vorige week. Wethouder Udo Kock (Financiën) vertrok toen bleek dat de rest van het stadsbestuur niet meeging in zijn keuze om AEB te privatiseren, een plan waar zijn ambtenaren wekenlang in het geheim aan hadden gewerkt met AEB en Beelen. De wethouders van GroenLinks, PvdA en SP willen AEB liever laten fuseren met afvalverwerker HVC, dat eveneens in overheidshanden is.

Volgens de intentieovereenkomst zou de deal op 18 september aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Maar AEB zou al voor 3 september alle voorstellen voorleggen aan het Amsterdamse stadsbestuur, inclusief dus wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). Zij moest vorige week na het plotseling vertrek van Kock in de gemeenteraad de keuze voor HVC verdedigen en leek toen overvallen door de concreetheid van de plannen om AEB te verkopen aan Beelen.

Volledige controle

Beelen zou de volledige controle krijgen over AEB, zo werd al begin deze maand afgesproken. De koper zou alle zetels in de directie krijgen, een meerderheid in de raad van commissarissen en allerlei vetorechten.

Wel werd de gemeente een vette worst voorgehouden: alle partijen spraken het vertrouwen uit dat het Amsterdamse belang van 33 procent in AEB over 5 tot 8 jaar 250 miljoen euro waard is.

Beelen zou AEB nieuw leven inblazen door afvalstromen die het nu elders laat verwerken naar AEB te brengen ‘tegen marktconforme tarieven’. Om te beginnen zou Beelen 49 miljoen investeren in AEB in ruil voor 49 procent van de aandelen.

In 2020 zou daar nog 18 miljoen bij komen. Vanaf dat moment zou Beelen AEB met 67 procent van de aandelen helemaal controleren.

75 miljoen euro

Ook van de banken die ruim 200 miljoen hadden uitstaan bij AEB werd het nodige gevraagd: zij zouden circa 75 miljoen euro moeten afboeken, zo blijkt uit een brief van AEB aan de banken van begin deze maand. Ook zouden de banken akkoord moeten gaan met de verkoop van AEB-onderdelen zoals het warmtenet en de biomassacentrale die AEB aan het bouwen is.

In de brief klinkt ook door dat de overname door Beelen raakt aan alles. Doorgaan zonder faillissement is alleen mogelijk, schreef de AEB-directie, met ‘een ingrijpende algehele personele, technische en commerciële reorganisatie’.

In weer een andere geheime brief, aan de gemeente Amsterdam, waarschuwt de AEB-directie nu dat voor het afvalbedrijf opnieuw een faillissement dreigt omdat de gemeente AEB niet wil privatiseren. De AEB-directie zegt ‘teleurgesteld en ontgoocheld’ te zijn dat het aanbod van afvalverwerker en recyclebedrijf Beelen is gepasseerd ten gunste van afvalverwerker HVC.