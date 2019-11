Dit moet je weten over de intocht van Sinterklaas in Amsterdam

Vol verwachting klopt ons hart... Beeld ANP/Koen van Weel

De stoet bestaat uit ruim 400 roetveegpieten en 25 wagens, met onder andere de langste pakjesfiets en een pepernootfabriek. Tijdens de 5,5 kilometer lange intocht wordt 4000 kilo snoepgoed uitgedeeld. Ook maakt Christiaan Bramer zijn eenmalige intrede als hulp-Sinterklaas.

De route loopt via het Waterlooplein, Rembrandtplein en de Munt naar de Dam. Daar is een feestelijk programma met onder anderen zanger Robert Leroy. Speciaal voor de intocht van Sinterklaas heeft hij met rapper Jordan een lied opgenomen. Het lied Sinterklaas laat ons dansen in alle talen, met bijbehorende dans, benadrukt de inclusieve stad waar Amsterdam voor wil staan.

Verkeershinder

De intocht zorgt voor enige verkeershinder. Zo zijn onder andere de bruggen op de vaarroute tijdelijk afgesloten, is de IJtunnel dicht voor autoverkeer vanaf Noord richting het Centrum en worden enkele bus- en tramlijnen ingekort of omgeleid tussen 11 en 17 uur. Kijk voor meer informatie op de websites van de gemeente Amsterdam en het GVB.