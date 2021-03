Dit moet je weten als je gaat stemmen

Stemlokaal in De Duif in Amsterdam. Beeld EPA

Wanneer kan ik precies stemmen?

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart gaan een aantal stemlokalen vervroegd open; welke dat zijn, zie je op deze kaart van de gemeente of op de kaart hieronder. Deze locaties zijn bedoeld voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben en daarom in de risicogroep voor het coronavirus vallen.

Alle andere mensen worden opgeroepen om op dinsdag 17 maart te gaan stemmen, zodat mensen in risicogroepen in alle rust naar de stembus kunnen. Op 17 maart zijn de stemlokalen van 7.30 tot 21.00 uur open.

Kan ik nog per brief stemmen?

70-plussers kunnen dit jaar ook per brief stemmen: tot vrijdagmiddag 17.00 uur kunnen zij hun stem op de brievenbus doen. Als dat niet op tijd lukt, kunnen 70-plussers nog wel tot en met 17 maart naar afgiftepunten in hun gemeente om de briefstem af te geven. Zie op de kaart van de Gemeente Amsterdam waar die afgiftepunten te vinden zijn.

Het blijkt nu al dat 2,5 procent van de tot nu toe ontvangen briefstemmen ongeldig is. Dat komt doordat de stembiljetten in de verkeerde envelop worden opgestuurd. Men krijgt er namelijk twee: een voor het stembiljet, waarop staat ‘Deze envelop is alleen voor het briefstembiljet’, en een retourenvelop. Op de retourenvelop staat het adres en antwoordnummer. De dichtgeplakte envelop met daarin het stembiljet gaat samen met de ondertekende stempas in de retourenvelop. Door het stembiljet in een aparte envelop te stoppen en zo bij de stempas weg te houden, blijft het geheim wat de kiezer heeft gestemd.

Waar kan ik stemmen?

In totaal zijn er op woensdag 17 maart 9200 stemlocaties in Nederland; op 15 en 16 maart zijn er al zo’n 1600 stemlokalen open. Amsterdam opent woensdag 473 stembureaus, waarvan 50 locaties al op 15 en 16 maart open zijn.

Op de kaart hieronder zie je alle stemlocaties in Nederland. Door op een locatie te klikken, zie je ook of deze al op 15 en 16 maart opengaat.

Zie hier de lijst van alle locaties in Amsterdam. Je kunt ze filteren op toegankelijkheid en of ze vervroegd opengaan.

Wil je van het stemmen een leuk uitstapje maken? Achteraf naar een silent disco, een tropische binnentuin of een historische tour? Lees hier wat de leukste stemlocaties in Amsterdam zijn.

Wat moet ik meenemen naar het stemlokaal?

Neem je stempas, een identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) en een mondkapje mee. Een identiteitsbewijs mag eventueel verlopen zijn, zolang deze niet meer dan vijf jaar verlopen is.

Als je identiteitsbewijs kwijt is, kun je een verklaring van vermissing opvragen bij de gemeente. Neem deze verklaring en een document met daarop jouw naam en foto (zoals een ov-chipkaart) mee naar het stembureau.

Welke coronamaatregelen treffen de stemlokalen?

In alle stemlokalen worden maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kiezers kunnen 1,5 meter afstand houden, er worden looproutes aangegeven en desinfectiemiddel voor de handen aangeboden, en een extra stembureaulid zal erop toezien dat het niet te druk wordt. Ook krijgt elke kiezer een schoon potlood, de stemhokjes en contactpunten worden regelmatig schoongemaakt en de stembureauleden dragen een medisch mondkapje.

Wat kan ik zelf doen om veilig te stemmen?

Simpel: houd je aan de maatregelen. Houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje tijdens het stemmen; je mag een medisch mondkapje van het type IIR of FFP2 dragen. Desinfecteer de handen bij binnenkomst, en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Je kunt eventueel ook een eigen rode pen of potlood meenemen, maar de stemlokalen zullen iedereen een schoon potlood aanbieden. Als je een lichamelijke beperking hebt, mag je iemand meenemen om jou te helpen, of iemand van het stembureau om hulp vragen.

Ook heb je waarschijnlijk een gezondheidscheck ontvangen bij je stempas. Vul deze voor het stemmen naar waarheid in. Alleen als je alle vragen met ‘nee’ hebt beantwoord, mag je naar een stemlocatie komen. Als je een van de vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, machtig dan iemand anders om voor je te gaan stemmen. Lees hieronder hoe dat werkt.

Hoe zit het met de avondklok tijdens het stemmen?

Tijdens de verkiezingen gelden specifieke regels voor de avondklok. Je kunt gewoon tot 21.00 uur stemmen, en als je in de rij staat tot na 21.00 uur is dat ook geen probleem. Ook kun je, als je dat wil, bij het stemlokaal of een tellocatie blijven om te kijken naar het tellen. Als je om een van deze redenen tot na 21.00 uur buiten bent, heb je geen aparte verklaring nodig; je kunt dit mondeling aangeven bij handhavers.

Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die na 21.00 uur de straat opgaan, hebben wel bewijs nodig dat zij werken bij het stemlokaal. Zij kunnen een verklaring opvragen bij de gemeente, in de vorm van een brief of e-mail. Ambtenaren of andere personen die vanwege hun werk betrokken zijn bij de verkiezingen hebben een werkgeversverklaring nodig.

Ik kan of wil niet naar een stemlocatie komen op 15, 16 of 17 maart, maar ik wil wel stemmen. Wat nu?

Als je vanwege een coronabesmetting of andere redenen niet naar een stemlokaal kan of wil komen, kun je iemand machtigen. Op de achterzijde van je stempas zit een volmachtbewijs: vul deze in een geef deze mee aan de gemachtigde. Geef deze persoon ook een kopie van je identiteitsbewijs. De gemachtigde mag voor maximaal drie andere mensen stemmen en moet deze stemmen tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Hoe zat het nou met de stemstraat?

Dit jaar zal er voor het eerst een drive-through-stemlokaal zijn in Amsterdam: vanwege de coronamaatregelen is de RAI omgebouwd tot een grote ‘stemstraat’. Deze is op 15, 16 en 17 maart open. Naast de stemstraat voor automobilisten komt er ook een stemstraat voor fietsers en een normaal stembureau met vier loketten. Wie met de auto komt, mag géén volwassen passagiers bij zich hebben tijdens het stemmen.

Ik heb geen stempas ontvangen of ik wil stemmen in een andere gemeente. Wat moet ik doen?

Als je wil stemmen in een andere gemeente dan waar je staat ingeschreven, dan kun je dat uiterlijk vrijdag om 17.00 uur doorgeven. Je kunt dan mondeling of schriftelijk een kiezerspas aanvragen bij de gemeente waar je wil stemmen. Een aanvraagformulier is gratis verkrijgbaar bij elke gemeente; als je deze opstuurt, moet je jouw huidige stempas meesturen. Om het mondeling door te geven, moet je persoonlijk naar het gemeenteloket gaan en je stempas meenemen.

Ook als je je huidige stempas niet hebt ontvangen of kwijt bent, kun je een nieuwe aanvragen bij je gemeente. Dit kan tot vrijdagmiddag 17.00 uur.

Verloopt het tellen van de stemmen anders vanwege corona?

Normaal gesproken wordt er pas om 21.00 uur op verkiezingsdag begonnen met het tellen van de stemmen. Dit jaar begint het tellen van de stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht al op 17 maart om 7.30 uur. Ook de briefstemmen die voor 17 maart zijn binnengekomen kunnen al vanaf 7.30 uur worden geteld, als deze al zijn geopend door de briefstembureaus. Vanaf 21.00 uur worden de stemmen geteld die op woensdag in de stemlokalen zijn uitgebracht.

Waar moet ik op stemmen?

Dat is helemaal aan jou. Vul de Kieswijzer hieronder in om erachter te komen welke partij het beste bij je past.