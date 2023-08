Dit kunstwerk in een tunnel in Oost wordt telkens vernield: ‘Wat bezielt mensen?’

Het lichtkunstwerk in de tunnel tussen de Wibautstraat en de Tugelaweg is regelmatig doelwit van vandalisme. De glasplaten worden veelvuldig kapotgemaakt. ‘Het is zo zonde, het is prachtig.’

Wie van de Wibautstraat richting de Transvaalbuurt loopt of fietst, komt door een spoortunnel waar je je even in een andere wereld waant. Op de muren hangen lichtpanelen, waardoor het lijkt alsof de dieren van de Grote Vijf (olifanten, leeuwen, luipaarden, neushoorns en buffels) bewegend aan je voorbijtrekken. Tenminste, als de panelen werken.

Het lichtkunstwerk is gemaakt door architectenbureau NIO uit Rotterdam, nadat stadsdeel Oost een verkiezing had uitgeschreven voor de bestemming van de tunnel. Het kunstwerk, dat Into the Shadow heet en al sinds 2013 in de tunnel is te zien, is gemaakt van ledstrips met wel 12.000 lampjes. Door het aan- en uitgaan van de lampjes verschijnt een dier, dat met de reiziger meebeweegt door de tunnel. Het glas is speciaal voor het kunstwerk gemaakt, evenals de lichten en de software die de dieren doen bewegen.

Wie vaker door deze tunnel komt, weet dat de glazen panelen regelmatig kapot zijn. Ook nu is het weer raak: een paneel aan het begin van de tunnel is kapot en aan de andere kant is een deel van de lampjes uit. Houten panelen dekken het kapotte stuk af, versplinterd glas ligt op de grond, er is graffiti op de panelen gespoten.

Zonde

“Het is denk ik wel tien keer kapotgemaakt,” vertelt Thejo van Gaalen (70), die in de aangrenzende Ben Viljoenstraat woont. “Het is zo zonde, het is een prachtig kunstwerk. Ik fiets er weleens doorheen met mijn kleinzoon, die is elke keer gefascineerd door die dieren. Ik snap niet wat mensen bezielt om zoiets kapot te maken. Maar ja, tegen de imbecielen die dit doen kun je je niet wapenen.”

De gemeente installeert keer op keer een nieuw glaspaneel, maar dit laat vaak lang op zich wachten. Doordat het vandalismebestendige glas speciaal voor het kunstwerk gemaakt is, duurt het lang om dit te vervangen, maar kan het wel beter tegen krassen dan bijvoorbeeld kunststof.

“Er gaat haast om het halfjaar wel wat stuk,” zegt mevrouw Koster, een buurtbewoonster die uit haar raam op de tunnel uitkijkt. Het vandalisme leeft volgens haar ook onder de buurtbewoners. “Ikzelf heb al drie keer melding gedaan bij de gemeente. Ook andere buurtbewoners hebben het gemeld. Op een melding zou binnen zes weken reactie moeten komen, maar dat gebeurt lang niet altijd.”

Camera’s

Vanuit omwonenden werd er in 2018 een buurtinitiatief ingediend om camera’s te plaatsen bij het kunstwerk. In zo’n preventieve oplossing ziet de gemeente niets. “Over het algemeen worden er nooit camera’s geplaatst bij openbare kunstwerken,” aldus de woordvoerder van stadsdeel Oost. “Het advies van het stadsdeel is wel om minder kwetsbaar materiaal terug te plaatsen dan glas.”

Voorlopig is dat nog niet aan de orde: het kapotte lichtpaneel wordt binnenkort weer vervangen door eenzelfde soort glasplaat.