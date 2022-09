Dit kun je verwachten van de 'Amsterdamse versie van de Miljoenennota’

Amsterdam heeft veel inkomsten, bijvoorbeeld uit parkeren. Beeld Joris van Gennip

Wat staat er te gebeuren?

“Donderdag wordt de gemeentelijke begroting voor volgend jaar gepresenteerd door wethouder Hester van Buren (PvdA, Financiën, red.). Het is de Amsterdamse versie van de Miljoenennota. Een belangrijk moment, want dan wordt duidelijk hoe de plannen uit het coalitieakkoord in de begroting vastliggen. De gemeente beslist wat wel en niet betaald kan worden en hoe dat geld wordt opgehaald. Maar veel Amsterdammers zullen ook hopen op meer steun om de aan alle kanten stijgende kosten tegen te gaan.”

Hoe staat het met de financiën van de stad?

“Er zijn grote financiële zorgen, ook omdat in het verleden, maar vooral tijdens de coronacrisis, de gemeente flink veel geld uit de eigen spaarpot heeft gehaald. De gemeente heeft zelf ook last van stijgende energieprijzen én ziet hoe lopende projecten duurder uitpakken dan eerder begroot door bijvoorbeeld hogere bouwkosten.

Tegelijkertijd heeft Amsterdam veel inkomsten, waardoor er zeker op korte termijn best wel wat geld kan worden uitgegeven. Zo levert de toeristenbelasting dit jaar ouderwets hoge bedragen op, nadat de gemeente in 2020 nog moest bezuinigen, mede vanwege wegblijvende bezoekers door corona.”

“Daarnaast komt na Prinsjesdag vanuit Den Haag veel geld naar de gemeente, vanwege de energietoeslag, armoederegelingen en isolatie. Daar kan op korte termijn mee aan de slag worden gegaan. Langjarig geld is lastiger. Vanaf 2027 is het nog onduidelijk hoeveel Amsterdam gaat krijgen vanuit het gemeentefonds van het rijk. Dat bemoeilijkt het vooruitkijken voor wethouder Van Buren.”

Kunnen alle plannen worden bekostigd of moet er worden bezuinigd?

“Ik verwacht geen écht grote bezuinigingen. Die komen waarschijnlijk pas in de voorjaarsnota in mei. Het college heeft al gezegd dan de grote keuzes te maken over welke investeringen in de groei van de stad wel en niet kunnen. Denk aan de brug over het IJ of de investeringen in Haven-Stad.”

“Op de korte termijn is het zoveel mogelijk de brand blussen bij inwoners die lijden onder de hoge energierekeningen en de hoge inflatie. Er zijn al minimaregelingen voor mensen, maar die zijn nu vaak niet voldoende. En kan het college iets doen voor de lage middeninkomens of MKB’ers die de energierekening zien stijgen, zoals bakkers?”

“De verwachting is dat Amsterdam met een eigen steunpakket komt, maar de vraag is of dat uit generieke maatregelen bestaat of gericht is op bepaalde groepen. Én of dat al binnen een paar weken in kan gaan.”

Voor welke keuzes staat Amsterdam met de begroting?

“In het coalitieakkoord staat dat de onroerendzaakbelasting en de parkeertarieven omhooggaan. Het is interessant om te zien of het daarbij blijft. Daarnaast is het creatief zoeken naar geld. Gaat de gemeente naar de eigen reserves kijken, meer geld lenen voor investeringen en doen ze weer een paar boekhoudkundige trucs zoals vorig jaar? Toen besloten ze onder meer de eigen gemeentelijke gebouwen niet in veertig, maar in tachtig jaar af te schrijven. Daardoor hoef je minder geld jaarlijks op de begroting te reserveren.”

“Over twee weken heeft Amsterdam de eigen politieke beschouwingen. Dan zal de oppositie de begroting kritisch bevragen. Ik weet zeker dat de oppositie kritisch zal zijn op elke euro die naar grote prestigeprojecten gaat als nieuwe musea en grote sportevenementen en niet naar zoiets als het onderhoud van kades en bruggen. De schuld van de stad zal waarschijnlijk stijgen, daar is ook niet elke partij gelukkig mee.”

