Dit kan je doen om de Amsterdamse horeca te steunen

Het driegangenmenu van Rijks. Beeld Monique Van Loon

Thuis restaurantje spelen

Veel restaurants die normaalgesproken alleen gasten in hun etablissement ontvangen, hebben een afhaal- of bezorgdienst op poten gezet: Vessel, Sjefietshe, Sham en De Japanner, bijvoorbeeld. Culinair schrijver Monique van Loon, die thuisbezorgmaaltijd recenseert, bestelde recent pasta’s bij Spaghetteria. Een uitgebreid overzicht is gemakkelijk te vinden op Deliveroo of Ubereats.

Maar ook toprestaurants hebben hun keuken nog altijd niet gesloten zoals Choux, Gebroeders Hartering, Rijsel, Scheepskameel en Rijks. Die laatste levert naast een driegangenmenu ook een bijpassende playlist op Spotify, om het thuis restaurantje spelen compleet te maken. ‘Ondertussen toetert Chet Baker door de kamer en denk ik: zo is een thuisquarantaine zo erg nog niet,’ schreef Van Loon.

Zelf kokkerellen

Ook een optie: ingrediënten afhalen bij je favoriete restaurant, en vervolgens zelf in de keuken duiken. Wilde Zwijnen doet dat bijvoorbeeld: voor 13.00 uur doe je een bestelling, om vervolgens tussen 17.00 en 19.00 dit te laten bezorgen of af te halen, inclusief recept. Vervolgens warme je zelf de soep op, kook je de ravioli of bak je de kip nog even aan. Wie het spannend vindt om grietfilet of kippenbout te bereiden, kan vooraf even de instructies op Youtube bekijken.

Klaproos in Noord verzorgt iets dergelijks: een driegangen pastapakket. Voor 50 euro krijg je voor twee personen burrata, ravioli, panna cotta en een fles wijn. Visbar Beet en Bar Baarsch doen weer net iet anders: zij bezorgen niet alleen daghappen, maar ook maaltijdboxen met verse producten en bijbehorende recepten voor twee tot drie dagen.

Par Hasard bezorgt zelfs een speciaal Limburgs paaspakket: voor 69 euro krijg je een pakket voor twee dagen dineren, inclusief asperges, krieltjes, roomboter, wijn en aardbeien.

Kantoor houden

Vrijwel alle hotels zijn ook gesloten – of doen dienst doen als noodhospitaal voor coronapatienten, zoals Corendon City in Slotervaart. Toch zijn sommige hotelkamers te boeken; als kantoortje voor de Amsterdammers die thuis moeite hebben om hun productiviteit op peil te houden.

Op voordethuiswerkers kan je kamers boeken in onder andere het Conscious Hotel in het Westerpark, Het Holiday Inn in de Valkenburgerstraat en hotel Mr. Monkey in Centrum. Ook een paar longstayhotels met luxe appartementen doen mee, zoals Yays Entrepothaven en Zoku Amsterdam.

Onze verslaggever probeerde het thuiswerken-in-een-hotelkamer een ochtendje uit in het Amrâth Hotel, en was bepaald niet ontevreden. ‘De rust in de kamer is weldadig, het tapijt dempt elke vorm van stress. De hoge plafonds, de stilte van de Waalseilandsgracht, het uitzicht op de Kromme Waal: het is er wel, maar het is er niet. Ik heb focus en doe zeker twee keer zoveel als ik thuis gedaan had gekregen. Bellen, mailen, schrijven – het gaat allemaal rap.’

Boodschappenpakket bestellen

Een groep Amsterdamse ondernemers is boodschappenbox Support Your Locals begonnen. Voor 45 euro krijg je een doos vol basisproducten, zoals groenten van restaurant Instock, brood van bakkerij Mama in Halfweg, worsten en charcuterie van Brandt & Levie, zuivel van de Amsterdamse melkboer Moma.

Zoals mede-oprichter Samuel Levie zei: “De pareltjes van Amsterdam, die de mooiste spullen maken.”

Waardebon aanschaffen

Een hele trots horecabedrijven waaronder Heineken, Coca-Cola, Sligro en Unilever hebben samen met branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland helpdehoreca opgezet, een systeem waarmee je waardebonnen van restaurants kan aanschaffen.

Het idee is dat de horeca dan in ieder geval momenteel hun vaste lasten kunnen dekken, omdat ze weten dat die bonnen verzilverd gaan worden wanneer ze weer open kunnen. Je kan zelfs een daadwerkelijke cadeaubon kopen, die laten bedrukken met een leuke boodschap en opsturen naar een geliefde.

Een donatie doen

Ook nog een mogelijkheid: een donatie doen om je favoriete tent overeind te houden. Dat gaat nu heel gemakkelijk via doneren.restaurant. Het is mogelijk om te doneren aan ontzettend veel restaurants, en er is inmiddels al meer dan 30.000 euro opgehaald.

