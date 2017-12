Dit jaar minder doden door geweld in Amsterdam

17 In de regio Amsterdam bleef het aantal geweldsdoden tot 17 beperkt, 8 minder dan het jaar ervoor.

In Zuidoost werd de twintigjarige Mike Plet doodgestoken door een vijftienjarige jongen met psychische stoornissen (7 maart). De rechtbank legde de jongen onder meer een voorwaardelijke PIJ-maatregel op (plaatsing in een jeugdinstelling, 'jeugd-tbs').



Brandstichting in flat

In Diemen viel ook een volstrekt willekeurig slachtoffer toen brand was gesticht in een studentenflat. De daders wilden volgens justitie de verzekering oplichten. Na een explosie sloeg het vuur over van het appartement dat in brand was gestoken naar de rest van de flat. De 27-jarige David Swart kwam om, zijn vriendin en een andere student raakten zwaargewond.



Overigens telt de Amsterdamse politie vooralsnog 18 doden. Dat komt doordat Het Parool de 70-jarige Cora Troost uit Marken niet meetelt, die in februari werd gevonden in het Kinselmeer. Het Parool telt alleen Amsterdam, Amstelveen en Diemen mee.



