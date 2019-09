Dit jaar al meer dan twintig panden gesloten na drugsvondsten

Een politieagent inspecteert een hennepkwekerij tijdens een politieactie. Beeld ANP

Ruwweg honderd keer per jaar krijgt een eigenaar een waarschuwing, maar mag zijn of haar pand openblijven. Meestal gaat het om woningen. Woningcorporaties ontbinden daarnaast ook zelf huurcontracten als bijvoorbeeld wietplantages zijn gevonden. Dat gebeurde in 2017 en 2018 samen 220 keer.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki.

Over de hele stad werden panden gesloten, maar in Nieuw-West en Zuidoost vaker dan gemiddeld.

Het college vindt dat de sluitingen ‘een bijdrage leveren aan de aanpak van ondermijning’ (het zich invreten in de samenleving door criminelen).

Bij de maandelijkse ‘spookburgeracties’ die de gemeente en de politie gezamenlijk houden – bij woningen waar niemand staat ingeschreven – worden geregeld grote hoeveelheden drugs, geld of vuurwapens aangetroffen. Vaak worden de panden clandestien gebruikt door drugscriminelen uit met name Albanië, Colombia, Italië, Kroatië en Engeland, schrijft burgemeester Femke Halsema.

Hoeveel drugs en contant geld in de woningen in beslag zijn genomen, registreert de politie niet.