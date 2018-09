Dit is wat we weten over de aanslag op CS

De Verenigde Staten staan klaar om de Nederlandse autoriteiten waar nodig bij te staan in hun onderzoek.

- S. heeft verklaard vanuit een terroristisch motief te hebben gehandeld. Maandag moet hij zich melden bij de rechter-commissaris. Tot die tijd doet de politie geen verdere medelingen over hem of zijn daad. De verdachte mag alleen met zijn advocaat contact houden.



- Volgens persbureau DPA leefde S. een 'onopvallend leven' in de deelstaat Rijnland-Palts in West-Duitsland. Hij was volgens (nog onbevestigde) informatie van DPA niet bekend bij de autoriteiten daar. De politie in Duitsland heeft op Amsterdams verzoek het huis van S. doorzocht. In zijn huis zijn 'gegevensdragers' in beslag genomen die worden onderzocht.



- Ook vanuit de Verenigde Staten, waar de twee slachtoffers vandaan kwamen, is gereageerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg zondagavond in een verklaring de privacy van de slachtoffers en hun familie te respecteren en bedankte de politie en medisch personeel voor hun 'effectieve en dappere optreden'.



- De gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie hebben na het incident geconcludeerd dat het niet nodig is verdere veiligheidsmaatregelen te nemen. Burgemeester Halsema sprak zaterdag de hoop uit dat Amsterdammers "gewoon doorgaan met hun leven".



