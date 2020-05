Dit is het winnende gedicht van de Jongerenschrijfwedstrijd over 75 jaar vrijheid

Oumaima Yahiaoui. Beeld Eigen foto

De juryleden Mano Bouzamour (schrijver De Belofte van Pisa), Samya Hafsaoui (presentator en schrijver) en Trudy Coenen (docent Nederlands, leraar van het jaar) kwamen unaniem tot het besluit. “Ouimaima sprong er meteen tussenuit,” aldus Coenen. Ook volgens Bouzamour was Oumaima’s gedicht “De beste inzending die ertussen zat. Een heel krachtig gedicht, dat stilistisch sterk in elkaar zit. Het is heel muzikaal en ritmisch en heeft een mooi einde. Als ze nu al zo schrijft wordt ze een hele grote.”

Op 14 april deden De Balie en Amsterdams 4 en 5 mei comité de volgende oproep aan schrijftalent tussen de 12 en 18 jaar: Wat betekent vrijheid, nu we door de coronacrisis binnen moeten blijven, niet naar school kunnen, en elkaar niet mogen ontmoeten? Schrijf een gedicht, verhaal of spoken word-stuk over het thema ’75 jaar vrijheid’.

Het gedicht van Oumaima Yahiaoui: