Dit is het nieuwe wiskundegebouw van de VU

Het VU auditorium aan de De Boelelaan. Beeld Eva Plevier

Is het nou een bont allegaartje of een bijzondere collectie, de architectuur op de Zuidas? Het definitieve antwoord is pas over pakweg tien jaar te geven, dus elke conclusie moet voorlopig zijn. En die luidt: een rariteitenkabinet. Het botst, het schuurt, het conflicteert.

Het beste bewijs is het nieuwe wiskundegebouw annex auditorium van de VU, dat pal naast het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn (OZW) aan de De Boelelaan is geopend. Het eerste is van Team V Architecten, het tweede van Jeanne Dekkers en dateert alweer van 2006. Strikt genomen is het hier geen Zuidas meer, als we ervan uitgaan dat de De Boelelaan de zuidgrens is. Maar ach.

Het OZW was – was, moeten we helaas zeggen – een markante indringer op de VU campus. De afgeronde voorkant, als een scheepsboeg, de gloedvolle baksteen en de verdiepingshoge ramen aan de zijkanten maakten het tot een herkenningspunt aan de De Boelelaan, een welkome breuk met de betonnen anonimiteit van de VU. Het ziekenhuis kan beschouwd worden als een horreur, waarin al het geknutsel en gerommel geen verbetering heeft gebracht. Het universiteitsgebouw is nauwelijks beter, toonbeeld van de naweeën van de Nieuwe Zakelijkheid.

Zowel interieur als exterieur van het OZW moet een weldaad voor de studenten zijn, met collegezalen en praktijkruimtes die dankzij het vele glas in verbinding staan met buiten. Een grasveld naast de deur, waar eindeloos gepauzeerd leek te kunnen worden. En nu is daar dan een nieuwe faculteit tegenaan geschoven, en weg is het effect dat Dekkers voor ogen heeft gehad: een alzijdig complex dat het het liefst zonder buren wilde stellen. Twee totaal tegenovergestelde stijlen, twee contrasterende humeuren.

Cultuurcentrum

Dit is het nieuwe onderkomen van de studenten wis-, natuurkunde- en scheikunde, benevens informatica. Eerlijk is eerlijk: die waren lang gehuisvest in veredelde barakken op dezelfde plek. Om die bêtakant te compenseren, is er een dependance van Rialto voorzien, als onderdeel van een cultuur-grand café, en cultuurcentrum VU Griffioen, dat onder meer theater programmeert. Het is ambitieus, en vergeet niet dat ook de planten en dieren waarmee gewerkt wordt, het naar hun zin moeten hebben.

Het atrium in het auditorium: een inmiddels beproefd recept dat je overal tegenkomt. Beeld Eva Plevier

Team V, met Jeroen van Schooten als leading architect, heeft een goede reputatie, met de verbouwing van Hotel Arena aan het Oosterpark en de bekroonde metamorfose van het ministerie van Financiën in Den Haag. De nieuwe behuizing van de VU is meer Financiën dan Arena. Het kruipt door zijn bouwstijl toe naar het oude hoofdgebouw op de hoek De Boele-/Buitenveldertselaan. De enige frivoliteit aan de voorgevel is een inspringende knip waarmee de hoofd­entree is aangegeven.

Goede bedoelingen

Uiterlijk is het een gebouw dat opwindt noch irriteert, dik voor elkaar als het gaat om spaarzaam energiegebruik. Vol goede bedoelingen. Het horizontale silhouet krijgt weerwerk van verticale kozijnen. Team V gaf de studenten en het personeel een plaza dat overdekt wordt met een imposant glazen dak. Het riante atrium wordt omlijst met trappen die met houten balustrades en galerijen zijn uitgerust: het is een inmiddels beproefd recept dat je overal tegenkomt, van het nieuwe ING-hoofdkwartier in Zuidoost, het WTC en het Goede Doelengebouw aan de Beethovenlaan. Een atrium is altijd goed. Opdrachtgevers kun je verwijten dat ze geen ander referentiekader hebben en architecten dat ze niet meer fantasie gebruiken.

Op zich is deze bètafaculteit niet slecht, maar het is jammer dat er weer een incident is toegevoegd aan de westelijke kant van de Zuidas. Het belooft weinig goeds als er een diagonaal wordt gespannen tussen station Zuid WTC en de VU campus. Hoe meer divers de wijk, hoe spannender, moeten de stedenbouwkundigen hebben gedacht. Verklaarbaar, want dat kan de saaiheid van het kantoorleven compenseren. Maar nu er veel meer gewoond wordt, mag de exuberantie wel een graadje minder. En zijn harmonie of samenhang ouderwetse begrippen geworden?