Dit is het nieuwe uitshirt van Ajax voor het aankomende seizoen

Our new 22-23 @adidasFootball away kit has landed 💙 — AFC Ajax (@AFCAjax) 4 augustus 2022

Ajax start komende zaterdag om 16.30 uur het nieuwe eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dit jaar is Adidas wederom de shirtsponsor. Opvallend is de hals van het donkerblauwe shirt die is bekleed met een gewoven patroon van rode en gouden driehoekjes. De broek die onder het shirt wordt gedragen is rood; de sokken hebben dezelfde kleur als het shirt.

Derde shirt

In het nieuwe thuisshirt van Ajax wordt al gespeeld. Het opvallendste accent van dit shirt is te vinden op de rug: zowel de naam als het nummer van de Ajacied is in goud gedrukt. Dat is een breuk met het verleden, tot daarvoor was wit altijd de kleur van de rugbedrukking. Het shirt heeft weer het moderne logo, in plaats van het oude dat het afgelopen seizoen eenmalig op de borst pronkte.

Het is nog niet bekendgemaakt hoe het derde shirt van de landskampioen eruit ziet. Er wordt gespeculeerd dat de ‘third kit’, ook wel het Europese tenue, een samenwerking wordt met het Amsterdamse modemerk Daily Paper. Online circuleren beelden van een beige shirt met een brede zwarte band die geflankeerd wordt door twee dunnere rode banen – in stijl van de kleuren van de Amsterdamse vlag.