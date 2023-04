Dit is er allemaal te doen in Amsterdam tijdens het paasweekend

Beeld ANP / Linda Bouritius

In het Vondelpark, op het grote terras van de Vondeltuin om precies te zijn, wordt op paaszondag zoals ieder jaar met de kleintjes naar paaseitjes gezocht. De hekken gaan stipt om 10.00 uur open. Kinderen kunnen geschminkt worden en worden aangemoedigd verkleed te komen. Wel even je eigen mandje meenemen!

Zondag 9 april (10.00 uur) gratis

Bij de Ceuvel in Noord worden de paaseitjes rondom het café verstopt: onder de boten en de steigers, tussen de wilgen en langs het pleintje. Als de kinderen de mandjes gevuld hebben, begint het ijtjes-zoeken voor volwassenen. Verspreid over de Ceuvel zijn flesjes PaasIJ van Brouwerij ’t IJ verstopt. Bij vondst mogen ze worden opgedronken. Proost!

Zondag 9 april (11.00 uur) 10 euro voor kinderen tot 12 jaar en 19,50 euro voor volwassenen

In het paasweekend is het Muiderslot geopend om naar paaseitjes te speuren (tussen 11.00 en 12.00). Vind jij het gouden ei? Dan wacht er een leuke prijs op je. Tijdens de lentespeurtocht om het kasteel leer je de vogels rond het Muiderslot en hun eieren kennen en in het knutselatelier kun je jouw droompaasei maken (open tussen 12.00 en 15.00 uur).

Zondag 9 april en maandag 10 april (11.00 uur) gratis tot 3 jaar, 10 euro tot 11 jaar en 17,50 euro voor volwassenen

De jaarlijks georganiseerde Paaslunch op Pampus is inmiddels uitverkocht, maar er zijn nog genoeg andere redenen om tijdens het paasweekend het eiland te bezoeken. Het restaurant is geopend en het fort is voor iedereen te bezoeken. Bij het struinen over het eiland zullen ook eitjes te vinden zijn, met als vindersloon een paasverrassing. De prijzen zijn inclusief de ferry-overtocht.

Zondag 9 april en maandag 10 april (10.30 uur) gratis tot 4 jaar, 14 euro tot 12 jaar en 18,50 euro voor volwassenen

In De Bijlmerweide in Zuidoost wordt op zondag een heus paasfeest georganiseerd: spelletjes, knutselen, pannenkoeken eten en ook staat er een loterijkraam op het erf. Hier kunnen de kinderen paaseieren zoeken terwijl de ezels, geiten en schapen lekker aan het grazen zijn. Misschien hebben de kippen wel wat eitjes verstopt...

Zondag 9 april (12.00 uur) 5 euro, kinderen met groene stadspas krijgen 3 euro korting

Bijzondere paaszoektocht in de historische tuin van Huis Willet-Holthuysen

In de 17de-eeuwse tuin van het museum Huis Willet-Holthuysen aan de Herengracht, die werd ontworpen als symmetrische Franse stijltuin, zijn er genoeg verstopplekken voor een bijzondere paaszoektocht. In het historische grachtenpand kunnen kinderen hun mooiste paascreaties maken of onder begeleiding kleurplaten inkleuren. Let wel, vol is vol.

Zondag 9 april en maandag 10 april (10.00 uur) kinderen tot 18 jaar gratis en 12,50 euro voor volwassenen

Dit jaar is er helaas geen speurtocht in Artis. Wel is er tijdens Pasen een luisterwandeling in het park die leuk is om te volgen met de hele familie. Verschillende vogels zijn al aan het broeden. Het is voor de verzorgers van Artis dus zoeken naar (vers gelegde) eieren. Bij een aantal soorten zijn de eerste kuikens al uitgekomen!

Het hele weekend, tot 3 jaar gratis, 21 euro tot 12 jaar en 25 euro voor volwassenen

Op zaterdag 8 april, officieel nog geen Pasen, wordt het paasfeest in Oud-West alvast ingeluid. Op de Stadhouderskade, de Eerste Constantijn Huygensstraat en de Overtoom worden er spannende Paasgames georganiseerd. Ook komt er een clown langs. En ben je zaterdag in Oud-West, dan is de kans groot dat je de Paashaas tegen het lijf loopt.

Zaterdag 8 april (12.00) gratis

Op paasmaandag wordt in de biologisch-dynamische boomgaard Fruittuin van West een paas-picknick georganiseerd. Met een kistje vol biologische ingrediënten voor een picknick (én een kop koffie of thee), kun je met een kleedje plaatsnemen in de boomgaard of de druivenkas. Wel even reserveren via de website. Los van de picknick kunnen kinderen een eier-speurtocht doen: kosten daarvoor zijn 2 euro inclusief een glaasje sap.

Maandag 9 april (10.30) 12,50 voor basisschoolkinderen en 22,50 euro voor volwassenen