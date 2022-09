Dit is er allemaal gratis te zien en te doen in Amsterdam

Op het gratis toegankelijke Artisplein kun je staren naar de witte lepelaars. Beeld Eva Plevier

Leer zelf kleding maken bij de Buurtkringloop

Krijg de fijne kneepjes van het coupeursvak onder de knie tijdens een workshop naaien bij de Buurtkringloop in Oost.

Neem een gratis plantje mee uit de plantenbieb

De buurtboekenkastjes kennen we zo onderhand wel. De plantenbieb heeft er behoorlijk wat van weg: bij dit kastje aan de Nicolaas Beetsstraat (West), aan het hek van LAB111, mag je gratis een plantje meenemen en achterlaten. Water geven mag natuurlijk ook. Graag zelfs.

Trakteer een buur of kom gratis koffiedrinken bij de VerbroederIJ

Bij de VerbroederIJ in Noord kun je een uitgestelde koffie voor iemand anders bestellen die het even niet kan betalen. Dat hoeft trouwens niet per se koffie te zijn: een tosti of kop soep mag ook. De betaalde bonnetjes worden aan de bar gehangen, zodat Amsterdammers die het minder breed hebben kunnen zien wat er die dag gratis beschikbaar is.

Struin eens door de gratis Rijksmuseumtuinen

Voor het Rijksmuseum heb je natuurlijk een kaartje nodig, maar voor de museumtuinen niet. Deze tuinen zijn dagelijks vrij toegankelijk van 09:00 tot 17:00 uur. Het is de ideale plek om in de zon neer te vleien met een krant, of rustig doorheen te struinen. Sinds 2013 worden er gratis beeldenexposities georganiseerd en tot en met 23 oktober kun je er het werk van Barbara Hepworth bewonderen.

Luisteren en ontmoeten in Pakhuis de Zwijger

Met jaarlijks meer dan zeshonderd gratis toegankelijke programma’s (wel even online reserveren) kun je bij Pakhuis de Zwijger bijna elke dag terecht voor spraakmakende gesprekken, discussies en meer. Interessante avond gemist? Je kunt vrijwel alle gesprekken online terugkijken.

Even naar de flamingo’s en lepelaars gluren bij Artis



Op het gratis toegankelijke Artisplein kun je staren naar de witte lepelaars in de volière of verderop naar de flamingo’s, tot ze één roze waas voor je ogen vormen.

Schatzoeken in de Schatkamer

In Londen zijn de meeste musea gratis. Dat geldt helaas niet voor Amsterdam, maar er is een uitzondering: de indrukwekkende Schatkamer van het Stadsarchief is gratis te bezoeken. Van de eerste foto’s van Amsterdam tot aan een hasjpijp en een clubkaart voor de RoXY: je vindt er een fascinerende verzameling Amsterdamse schatten.