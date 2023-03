‘Dit is echt een levensgevaarlijk punt’: omwonenden voeren actie voor veilige oversteek Jan van Galenstraat

Zebrapaden en snelheidsdrempels moeten de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West veiliger maken voor overstekende fietsers en voetgangers, vinden omwonenden en de Voetgangersvereniging Nederland. ‘Hoe kan het dat we al drie jaar bezig zijn voor één zebrapad?’

“Wij willen hier graag een zebrapad! U ook?” roepen Sybilla Claus en andere buurtbewoners voorbijgangers toe. Op de stoep, naast het oversteekpunt tussen de Jan van Galenstraat en de Buysbrug, zamelen ze handtekeningen in. Auto’s hebben er voorrang en rijden aan één stuk voorbij. Fietsers en voetgangers moeten tussen gaatjes piepen om over te steken. “Op papier hebben kwetsbare verkeersdeelnemers voorrang, maar in de praktijk moeten ze wachten.”

Een dodelijke aanrijding in december bij het Hugo de Grootplein, 200 meter van deze oversteekplek, is de aanleiding voor de handtekeningenactie. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de verdachte met 130 kilometer per uur over de Jan van Galenstraat reed, waar 50 is toegestaan. Hij reed een scooterrijder en fietser aan die in de tegenovergestelde richting reden. De scooterrijder overleed.

“Als hier drempels hadden gelegen, was hij hier door de lucht gevlogen, in plaats van dat hij daar iemand dood had gereden,” zegt Claus. Drie jaar geleden kaartte ze het probleem van de onveilige oversteek al aan bij de stadsdeelcommissie West, maar dat had geen effect. Tien dagen na de aanrijding stond ze voor dezelfde commissie met hetzelfde punt.

Volgens Claus reageerde stadsdeelbestuurder Ester Fabriek (PvdA) ‘best enthousiast’ op haar schets voor een veilige oversteekplek. “Maar dan gaat het naar de Stopera en hoor je maanden niets meer.”

7000 fietsers

Metingen van de gemeente Amsterdam uit 2015 laten zien dat de meeste auto’s op de Jan van Galenstraat iets harder dan 50 kilometer per uur rijden, met uitschieters naar snelheden van 77 en 98 kilometer. Tegelijk passeren dagelijks zevenduizend fietsers en 1500 voetgangers de Buysbrug. Wie uit West komt, of vanaf de brug richting het centrum wil fietsen, moet de stadsweg oversteken.

David Dijkhoff, bewoner van de Westerparkbuurt, stapt van zijn fiets om te tekenen bij de in zwart-wit geklede actievoerders. “Ik heb een jongen van 11 en dit is echt een levensgevaarlijk punt, vooral in de spits. Als mensen stoppen op het middenstuk en jij rijdt erachter, dan sta je schaakmat.” Zijn zoon, die naast hem staat, mag de oversteek niet in z’n eentje maken. “Ik vertrouw hem wel, maar anderen niet.”

Ook Wil Wassenaar tekent voor de veiligheid van kinderen. “We moeten hier dagelijks oversteken, want zij gaat naar school in een andere buurt.” Ze wijst naar een blond meisje op een zwarte fiets. “Het is gewoon gevaarlijk hier. Ze let heel goed op, maar het is een enorme stroom auto’s. Het zou fijn zijn als er een zebrapad komt, met stoplichten misschien.”

Onoverzichtelijk

Verenigingen van eigenaren uit de buurt laten zich ook horen. Wouter Versteeg, van gebouw Waaier 2 aan de Van Reigersbergenstraat: “Het is hier onoverzichtelijk en er is niet genoeg ruimte op de middenstrook.” Hij ziet het liefst een zebrapad met stoplichten, net als 200 meter naar het oosten op de Jan van Galenstraat. Fietsers kunnen volgens hem meeliften op de zebrapaden.

Charles Vaneker, stadsdeelcommissielid West (D66), wil de verkeerssituatie op de Jan van Galenstraat tijdens de volgende vergadering aansnijden. “D66 wil graag drempels, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ik woon in de buurt en ik merk elke dag dat het geen prettig punt is, met name voor fietsers.”

Binnen een paar uur zijn er tweehonderd handtekeningen verzameld. Claus gaat ze aanbieden aan stadsdeelbestuurder Fabriek. “Kijk! De buurt wil dolgraag, maar hoe kan het dat we al drie jaar bezig zijn voor één zebrapad? Ik ben net gepensioneerd, maar wie heeft hier anders tijd voor?” verzucht Claus.

In een reactie laat stadsdeelbestuurder Fabriek weten met de bewoners in gesprek te zijn gegaan en hun zorgen te delen. “Er wordt daar te hard gereden.” De oversteek is tijdens een schouw ‘aandachtig bestudeerd’ en het voorstel van de bewoners is daarin actief meegenomen. Dat is volgens Fabriek ‘uniek en nieuw’. “Verkeersdeskundigen van de gemeente hebben maatregelen voorgesteld, die nu door de toetscommissies worden besproken. De uitkomst hiervan zal vervolgens met de bewoners besproken worden.”