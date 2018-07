Dit is de zomerrage van 2018: Ztringz

Binnenkort gaan we over het miljoen heen. Lachen, gieren, brullen hoor

Brandts zat goed met zijn gevoel: de touwtjes, die lekker internationaal Ztringz heten en voor drie euro in de winkel liggen, zijn een succes. "We hebben er inmiddels 800.000 verkocht en er lopen ­afspraken voor veel meer. We ­hebben containers vol touwtjes uit China laten overvliegen, omdat we ze snel nodig hadden. Ze waren niet aan te slepen. Binnenkort gaan we over het miljoen heen. ­Lachen, gieren, brullen hoor."



Mazzel

Het is ook mazzel, dat wil Brandt best toegeven. Bedrijven als Fun Productions zijn altijd op zoek naar dat bepaalde nieuwe speelgoed, daar komt geluk bij kijken. "Maar slechts een beetje. Natuurlijk hebben wij ook weleens ingezet op iets wat het helemaal niet werd. Zaten we met onverkochte producten, dan ben je ziek hoor."



Dat het met Ztringz wel lukt, is ook een kwestie van alles precies goed doen, zegt Brandt. "Het idee om de touwtjes opnieuw uit te brengen, is een kwestie van gevoel. Vervolgens hebben we vol ingezet op Ztringz. We hebben bijvoorbeeld meer dan 50 tutorials online gezet, filmpjes die kinderen laten zien hoe ze figuren kunnen maken. Dit is een marketingsucces."



Hoelang blijft deze hit scoren? Brandt heeft geen idee. "Het gaat nog wel even door, maar het is inherent aan rages dat ze snel komen en snel weer gaan. Ik ben nu op vakantie, maar als bij het diner een extra fles prosecco moet worden besteld, zal ik dat niet nalaten."