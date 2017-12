Dit is de weersvoorspelling met kerst

Het is bijzonder warm voor deze maand van het jaar, volgens Weeronline. Het wordt zondag maximaal 11 graden. Maar door een fikse wind kan het - zeker met een kerstjurkje aan - een stuk kouder aanvoelen.



Kerstavond

Het koelt zondagavond nauwelijks af en het blijft rond de 9 tot 10 graden. Zelfs 's nachts daalt het kwik niet verder dan 8 graden. Dat is uitzonderlijk want normaal ligt de temperatuur rond of onder het vriespunt.



Eerste Kerstdag

Wie verstandig is, neemt een paraplu mee naar buiten, want er is kans op een beetje regen. Verder is het vooral bewolkt, waarbij het de vraag is of de zon zich voor de kerst door de sluierbewolking heen kan breken.



Tweede Kerstdag

Wind, regen en kans op zware windstoten van 70 tot 80 km per uur. Tweede Kerstdag lijkt de kerst met het minste weer af te sluiten. Af en toe kan wel de zon doorbreken, dus voor de liefhebbers zit een kerstwandeling over het strand er wellicht wel in. Het wordt maximaal 8 graden.