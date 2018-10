Dit is de nieuwe leeuwenman van Artis

Als je verbaasd bent over het feit dat de mannetjesleeuw nog zo weinig manen heeft: dat klopt. 'De leeuw heeft nu korte en piekerige manen in dezelfde kleur als zijn vacht. De manen zullen langer en donkerder worden naarmate hij ouder wordt,' meldt Artis bij de foto.



De leeuw vervangt Caesar, die in augustus overleed en twintig jaar oud werd: een extreem hoge leeftijd voor een leeuw. De nieuwe leeuwenman went nog aan zijn nieuwe verblijf en is de komende tijd zo nu en dan te zien voor het publiek. De ontmoeting met de twee leeuwinnen zal nog even duren, meldt de dierentuin.



