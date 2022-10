De roestige plantenbakken op de Stokerkade op Borneo-eiland staan in schril contrast met de architectuur aan de overzijde van het water. Beeld Daphne Lucker

Verwaarloosde plantenbakken staan door de hele stad. Klachten daarover bereiken de mailbox van deze rubriek met een zekere regelmaat. Maar de ene roestige, lekkende plantenbak doet meer pijn aan de ogen dan de andere roestige, lekkende plantenbak. Dat heeft met contrast te maken. Hoe mooier de omgeving, hoe meer zo’n lelijk ding opvalt.

De Scheepstimmermanstraat op Borneo-eiland is de droom van elke architect, of Amsterdammer die een eigen architect kan betalen. Bewoners mochten hun huizen zelf ontwerpen en dat heeft geleid tot een straat die zo bijzonder is dat hij in toeristische gidsen terecht is gekomen.

De achterkant van het huizenblok is ligt aan het water en daar is nóg mooier. Een schitterende variatie van serres en aanlegkades, soms speels, soms juist strak, maar altijd origineel en bijzonder, en met heel veel ramen en dakterrassen. Om daar langs te lopen, moet je de hoek om, naar de Stokerkade.

De voorgevels van de Stokerkade zijn een heel stuk monotoner, heel veel hetzelfde beton en ook nog eens meestal met garagepoorten van tralies. En dus een stuk of vijftien roestige, lekkende plantenbakken.

“Het is zo sneu,” zegt Rona Postma (69), bewoonster aan de Stokerkade. “Dit is de meest versteende en verwaarloosde kade van Borneo-eiland. Het is echt een megakale straat. Waarom zijn wij zo slecht bedeeld?”

Kwaliteitstoeristen

Postma ziet ze voortdurend, de toeristen die de Scheepstimmermanstraat komen bewonderen. “De kwaliteitstoeristen, zeggen ze dan. Die staan dan hier te kijken naar de achterkant van die huizen van de Scheepstimmermanstraat, maar naar ons kijken ze niet eens. Ze zullen de verwaarloosde Stokerkade zeker als een teleurstelling ervaren, en de bewoners zijn die bakken ook meer dan zat.”

Aanvankelijk stonden er bomen in de bakken, zo stond het ook in de brochure van de nieuwbouw, maar die hebben het niet gered. Een aantal bewoners probeert het karige groen dat nu in de bakken staat, wel te onderhouden, maar dat gaat lastig, zeker met die doorgeroeste gaten bij de bodem.

De oplossing van Postma: “Doe het simpel. Nieuwe bakken, nieuwe bomen. Ik wil ze met liefde bewateren.”

Gemeente: het komt goed! Stadsdeelbestuurder Rick Vermin: “We hebben net vorige week een plan gekregen van de bewoners om hun straat te vergroenen. Vandaag komen ze inspreken in de stadsdeelcommissie, dat gaat onder andere over deze plantenbakken. Ik ben heel erg benieuwd naar hun plan en ga heel graag het gesprek met ze aan.” “Oost wil graag het groenste stadsdeel van Amsterdam worden, we voegen 2500 m2 groen toe aan de Piet Heinkade naar aanleiding van vergroeningsplannen van de buurt. Ik ga ook heel graag met deze bewoners om de tafel om een vergroeningsplan voor de buurt te maken. Hoe groener, hoe beter!”

