Dit is de man die Schiphol door jarenlang te verliezen toch op de knieën kreeg. En hij is nog lang niet klaar

Steevast verliezen, maar uiteindelijk toch de winst binnenhalen. Al zijn procedures tegen de uitwassen van het vliegverkeer werden de afgelopen jaren afgewezen. Toch wist Schipholactivist Jan Boomhouwer het voor elkaar te krijgen wat decennialang onmogelijk was: Schiphol aan banden leggen. Met een nieuwe rechtszaak wil hij de luchtvaart de genadestoot toebrengen.

Een dwingend verzoek om de geluidsregels rondom Schiphol te handhaven. En nog een. Een kort geding omdat luchtvaartinspectie ILT niet ingreep bij vliegovertredingen. Procedures tegen het schenden van afspraken.

Losse flodders, leken het. Jarenlang. Telkens wisten overheid en luchtvaartsector ingrijpen te voorkomen met de belofte dat er nu toch echt definitieve regels en aanpak aankwamen. Een argument waarmee steevast ook rechters werden overtuigd.

Maar effect hadden de blindgangers wel degelijk. Uiteindelijk. Met al die zaken en procedures hakten Jan Boomhouwer en zijn medestanders stukje bij beetje het marmer weg rondom de uitzonderingspositie van de luchtvaart in Nederland.

Krimp

Eind 2021 waarschuwde luchtvaarttoezichthouder ILT het kabinet dat een volgende rechtszaak niet zo florissant zou verlopen. Vanwege het alsmaar uitblijven van toezeggingen, wetten, handhaving en een natuurvergunning zou de eerstvolgende procedure wel eens dramatisch kunnen uitvallen in het nadeel van Staat en Schiphol.

Een half jaar later kwam luchtvaartminister Mark Harbers, tot ieders verrassing, met zijn plan het vliegverkeer op Schiphol te laten krimpen zodat het na jaren gedogen, wél binnen de geluidsgrenzen zou passen. Boomhouwers verliesreeks had eindelijk doel getroffen.

Alleen, de gevreesde rechtsgang voorkomt Harbers er niet mee. Al toen de minister zijn krimpplannen deponeerde, had de mede door Boomhouwer opgezette stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) zijn dagvaarding richting diens ministerie klaar. Dinsdag volgt bij de rechtbank in Den Haag de eerste zitting waarmee Boomhouwer en zo’n 5000 medestanders de luchtvaart nog veel verder aan banden willen leggen.

Sloopzone

Boomhouwer spendeerde zijn werkzame leven in de IT, maar is opgeleid jurist en actuaris, een achtergrond die hem vooruithelpt in zijn strijd tegen het onrecht op Schiphol. Dat is ook een persoonlijke strijd: Boomhouwers garage in Aalsmeer staat in de ‘sloopzone’, het gebied pal onder de aanvliegroutes waar wettelijk niet gewoond of gewerkt mag worden. Zijn huis staat dan weer net voorbij die grens.

Boomhouwer woont anderhalve kilometer van de plek waar vliegtuigen starten en landen op Schiphols Aalsmeerbaan. Toestellen komen lager dan 300 meter over zijn huis. Meestal landend, maar steeds vaker ook startend, wat nog meer hinder geeft.

Dat was niet anders toen hij in 1983 aan de Aalsmeerse Oosteinderweg ging wonen. Maar het werden er steeds meer toen Schiphol vanaf begin jaren negentig van vliegveld tot mainport groeide.

Bord ‘Te Koop’ in voortuin

Natuurlijk wordt hem nog regelmatig gevraagd waarom hij er dan toch blijft wonen. Een vraag die hij zichzelf ook eens stelde. In de jaren negentig kwam er een bord ‘Te Koop’ in de voortuin, maar veel animo was er niet.

Even leek de hinder minder te worden, toen Schiphol in 2003 de vijfde baan (de Polderbaan) opende en het vliegverkeer daar deels heen verkaste. Maar daarmee ontstond ook ruimte voor verdere groei. Vanaf 2014 dijde het vliegverkeer razendsnel uit naar het maximum van 500.000 vluchten per jaar.

“De luchtvaartsector toont op geen enkele manier begrip voor onze situatie,” zegt Boomhouwer. “Alles moet altijd doorgaan op de oude manier. Dat maakt ons alleen maar vastbeslotener.”

Massaclaim

Vóór corona kwamen jaarlijks 100.000 vliegtuigen over zijn huis, terwijl toch was afgesproken dat banen die de meeste overlast veroorzaken – de Aalsmeerbaan voorop – het minst zouden worden gebruikt. Doordat die afspraken nooit waren vastgelegd en uitzonderingen losjes waren opgesteld, werd nooit ingegrepen.

Met de krimp van Harbers als voorzet, wil hij nu het beslissende doelpunt scoren. Niet langer op basis van regels en procedures, maar met fundamentele mensenrechten als uitgangspunt.

“Wij voeren een massaclaim. Niet over geld, maar over het door Europa gegarandeerde recht op een ongestoorde leefomgeving. Op basis van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat stelt dat overheden burgers moeten beschermen. Door dat recht te overtreden, pleegt de overheid een onrechtmatige daad. Dat moet veranderen.”

De claim wordt ingediend (en deels gefinancierd) door 5000 gedupeerde omwonenden plus organisaties als Urgenda, Greenpeace, Milieudefensie en bewonersgroepen. De mensenrechtenadvocaten van het Amsterdamse Prakken d’Oliveira voeren de zaak namens RBV.

Verkeerde afslag

Keer op keer stelt de overheid volgens Boomhouwer de economie als ondergrens voor de hoeveelheid vliegtuigen die over Nederland mogen scheren. Ook weer bij Harbers’ krimpvoorstel naar 440.000 vluchten. “Vervolgens kijken we ook nog eventjes naar gezondheidsschade of leefgenot,” schampert Boomhouwer. “Dat is volgens Europese regels de verkeerde volgorde. Dat moet precies andersom.”

Drastische afname van het aantal vluchten is daarbij zijn remedie. En dan veel verder dan de 60.000 die het kabinet in gedachten heeft. “De minister heeft eindelijk de rotonde bereikt; hij kan niet langer rechtdoor. Maar hij neemt de verkeerde afslag. De echte route is richting afname naar een niveau dat omwonenden ontziet.”

“Wij zeggen niet: het moeten zoveel vluchten worden. Wij zeggen: stel een grens aan de impact op gezondheid en leefomgeving en daar rolt wel een aantal vluchten uit. Dan zijn 375.000 starts en landingen er nog te veel.”

Wereldgezondheidsorganisatie

In de claim wordt de overheid ook opgedragen niet langer de eigen normen aan te houden, maar de veel strengere aanbevelingen over geluidshinder van wereldgezondheidsorganisatie WHO, die door de Nederlandse Gezondheidsraad zijn overgenomen en door het RIVM onderschreven.

Zo bezien worden volgens RBV 1,4 miljoen regiobewoners gestoord door vlieglawaai, waarvan ruim 200.000 ernstig. En ’s nachts wordt de slaap van 23.000 Schipholomwonenden ‘ernstig verstoord’ – cijfers die overigens afwijken van de officiële getallen.

Bescherming van gezondheid en leefgenot betekent volgens de eisers dat hinder niet langer wordt weggecijferd in ondoorgrondelijke rekensommen. “Van gemiddelden wordt niemand ’s nachts wakker,” zegt Boomhouwer. “Het gaat om geluidspieken.” Ook de frequentie van vluchten moet volgens de eisers omlaag. “We hebben nu uren dat er 38 vluchten achter elkaar over komen. Je krijgt geen rust meer.”

Het ministerie heeft de stellingen al ingenomen. De WHO-geluidsnormen zijn niet meer dan een aanbeveling, Nederland heeft met Frankrijk al de strengste geluidsnormen binnen de EU en met de krimpplannen wordt gehoor gegeven aan de geluidsklachten van omwonenden.

Aalsmeerse aangelegenheid

Opvallend genoeg stond Boomhouwer onlangs juist aan de kant van de Staat in de rechtbank, nadat de kortgedingrechter de minister verbood om krimp alvast door te zetten zonder Europese voorschriften te volgen.

Boomhouwer. “De luchtvaart doet er alles aan om krimp tegen te houden. Ook al vinden we Harbers’ plan niet ver genoeg gaan, het is een prima eerste stap. De rechter heeft daar echter een streep door gehaald waardoor omwonenden nog altijd niet worden beschermd.”

Maar eerst zal dinsdag, als de rechtszaak van start gaat, gesteggeld worden over wie RBV vertegenwoordigt. De groep werd in dat hoger beroep al afgeschilderd als een strikt Aalsmeerse aangelegenheid die niet kan hardmaken de belangen van alle gehinderden te vertegenwoordigen. Overwint Boomhouwer die aantijging, dan vervolgt dit najaar de rechtszaak inhoudelijk.