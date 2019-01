Dit is de koudste straat van Amsterdam

Rood asfalt is kouder, daarom wordt op fietspaden vaker gestrooid

Maar er speelt meer mee. "Je kunt via Google zien dat het asfalt aan de zijkant, bij het fietspad, rood is. Dat deel is nog kouder dan de rest van de weg. Door het vermengen van de verf met het asfalt verandert de eigenschap van het materiaal. Daarom wordt op fietspaden vaker met zout gestrooid."



1 graad

Er zijn meer factoren die mee kunnen spelen, zoals de ondergrond. "Ligt onder het asfalt zand, dan koelt het sneller af dan bij een ondergrond van bijvoorbeeld klei." En dan is er nog de wind. "Afkoeling begint aan de grond. Staat er wind, dan mengt de koude lucht met warmere lucht, maar is het windstil dan overheerst de kou."



Veel scheelt kouder is het in de Cuserstraat overigens niet; slechts één graad. Je begeeft je, wanneer je de bocht om komt niet plotseling in Siberië en ook extra thermo-ondergoed hoef je er niet aan. Je merkt het volgens een woordvoerder van de gemeente alleen maar aan het ijs op de ramen. Speciale maatregelen zijn er dan ook niet en strooiwagens worden, net als in andere delen van de stad, ingezet om gladheid voorkomen.



Een andere plek waar het altijd net iets kouder is, is de Uyllanderbrug tussen IJburg en Diemen, zegt de gemeentewoordvoerder, en ook in landelijk Noord kan het frisser zijn.