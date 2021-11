Dit is de duurste huurwoning van Amsterdam: ‘Heb dit nooit eerder gezien’

Herengracht 233 is op Funda het duurste beschikbare huurhuis in Amsterdam. Beeld Prestige Housing

Een statig grachtenpand aan de Herengracht wordt door makelaar Prestige Housing sinds eind vorige week te huur aangeboden voor 16.000 euro per maand. Daarmee is het het duurste huurhuis dat momenteel (openbaar) beschikbaar is op de Amsterdamse woningmarkt. “Deze is de duurste, ik doe dit al veertien jaar en heb zoiets nog niet eerder voorbij zien komen,” zegt makelaar Manuela Uijtdewilligen. “Deze panden worden soms wel verkocht, maar dat een heel grachtenpand te huur staat, gebeurt bijna nooit.”

Voor dit recordbedrag krijgt de huurder 475 vierkante meter over vier verdiepingen, drie keukens en vier slaapkamers. Het interieur van de woning is samengesteld door sterontwerper Piet Boon. In het souterrain is een separaat appartement gebouwd, ‘ideaal voor personeel of nanny’, zo valt te lezen op Funda.

De doelgroep van dit soort objecten bestaat vooral uit bestuursvoorzitters van grote multinationals, zegt Uijtdewilligen. “Dit is uniek voor een ceo van een groot bedrijf die een of twee jaar in Amsterdam wil blijven.”

Voor 16.000 euro per maand heb je wel je eigen fitnesszaal. Beeld Prestige Housing

En een een interieur samengesteld door Piet Boon. Beeld Prestige Housing

Terugkeer van de expat

Een inventarisatie van rijkenblad Quote kwam een paar jaar geleden niet hoger uit dan 15.000 euro voor een grachtenpand aan de Prinsengracht. Het nieuwe prijsrecord is een bevestiging van de wederopstanding van het expatsegment op de woningmarkt. De druk op de sociale huur en het middensegment bleef in coronatijd onverminderd groot, maar in de vrije sector daalden de huurprijzen zelfs even.

Dat kwam omdat de doelgroep zwaar geraakt werd door het uitbreken van de pandemie. Veel hoogopgeleide buitenlandse werknemers besloten vanwege de reisbeperkingen terug te keren naar hun thuisland. In het derde kwartaal van 2020 daalden de huurprijzen daardoor voor het eerst in zes jaar tijd, maar volgens verhuursite Pararius zijn de prijzen inmiddels weer aan het stijgen. De gemiddelde prijs voor een huurwoning in de vrije sector staat momenteel op ruim 1800 euro per maand.

Het vier verdiepingen tellende koopmanshuis uit 1760, met een WOZ-waarde van 3,4 miljoen euro, is eigendom van een succesvolle sportondernemer die zijn vermogen vergaarde met het uitbaten van golfbanen. In het rijksmonument zitten diverse historische details, zoals een oude waterpomp in een van de keukens.

Wie het maandbedrag én de borg van 32.000 euro wil neertellen voor de woning moet rekening houden met nog iets hogere kosten. Een parkeerplaats zit namelijk niet inbegrepen bij de prijs.