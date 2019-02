Dit huis lijkt een koopje, tot je de erfpacht hoort

Huizenkopers kunnen op Funda een prachtig Amsterdams appartement vinden. Verkoper is de gemeente zelf. De woning van 110 vierkante meter met drie kamers aan de Derde Weteringsdwarsstraat 44 kost 250.000 euro.



Het is een van de huisjes die de gemeente aankocht toen ze in 2008 samen met wevershuisjes verzakten door de aanleg van de Noord/Zuidlijn.



Addertje

De gemeente knapte de rijksmonumenten op en biedt ze te huur of te koop aan. Van de tien woningen heeft de gemeente er nog twee in portefeuille. De entree van dit huis, zelf geen wevershuis, is in het souterrain en de woning loopt door naar de eerste en tweede verdieping van Vijzelgracht 20.



Makelaar Martijn Peters van Peters & Partners heeft met collega-kantoor Ameo het exclusieve recht vastgoed voor de gemeente te mogen verkopen. Hij verkocht de woning in 2018 al eens, maar die koop werd ontbonden.



Er zit namelijk een addertje onder het gras. Amsterdam verkoopt de woningen zonder grond. De erfpachtcanon bedraagt bij dit huis 8652 euro per jaar, 721 euro per maand. De erfpacht kan wel voor eeuwig worden afgekocht, maar dat kost 362.000 euro, ruim een ton meer dan de koopprijs.

Amsterdam verkoopt de woning bij inschrijving, zodat die vraagprijs eerder een bodembedrag wordt. De biedingstermijn sluit 18 maart.



Lage vraagprijs

Koen de Lange van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam vindt Amsterdam gewiekst. "De aandacht van de koper wordt getrokken door de lage vraagprijs," zegt hij. "De werkelijke prijs wordt pas helder in de rest van de tekst."