Dit heeft de provincie voor de regio Amsterdam gedaan

Om nou te zeggen dat Noord-Holland nooit meer hetzelfde zal zijn, nee.



Als we drie gedeputeerden vragen wat we in Amsterdam de afgelopen vier jaar hebben kunnen merken van het provinciebestuur, dan noemen ze bijvoorbeeld het 'sloepennetwerk': nieuwe vaarroutes waardoor de pleziervaart ook eens een rondje buiten Amsterdam kan maken.



Als eerste provincie had Noord-Holland bovendien een dekkend fietsknooppuntennetwerk, zeggen ze dan. Of ze beginnen over de damhertenstand in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het bezoekerscentrum SHIP op de nieuwe sluis bij IJmuiden.