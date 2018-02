Dit gebeurde er tot nu toe in het megaproces tegen Holleeder

'Pats boem en hij ligt op de grond'

Het laatste deel van de zitting van vandaag begint met een gesprek op 26 december 2013, als Holleeder heel boos is omdat Sonja in Amerika naar de filmset is geweest waar de film over de Heinekenontvoering wordt opgenomen. Hij eist 'wat meer respect' en klaagt dat Peter R. de Vries 'een spelletje speelt'.



Holleeder, nu: "Ze wil (Heinekenontvoerders) Boellaard, Meijer en mij geen geld geven. Ik had haar al eens gewaarschuwd en dan gaat ze toch. Als klap op de vuurpijl had ze op haar Facebook een foto gezet van haar en Anthony Hopkins.." (Anthony Hopkins speelde in de Amerikaanse film over de ontvoering Freddy Heineken.)



In het gesprek zegt Holleeder over Peter R. de Vries, met wie Sonja naar Amerika was: 'Je weet hoe ik ben hè, pats boem en hij ligt op de grond'.



Holleeder, nu: "Ja. zo ben ik, dan sla ik hem tegen de grond."



Rechter Benedicte Mildner: "Het gaat niet om doodschieten? Op andere momenten bedoelt u met 'op de grond' doodschieten."



Holleeder: "Nee, klappen geven bedoel ik hier. Zoals ik hem ook aan zijn deur bijna klappen had gegeven."