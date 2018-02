Dit gebeurde er op dag 3 in het megaproces tegen Holleeder

'Ze willen me levenslang aansmeren'

Sonja Holleeder sloot een deal met het Openbaar Ministerie waarin ze voor 1,1 miljoen euro vervolging afkocht voor het witwassen van Cor van Houts erfenis – terwijl ze tegenover Holleeder had volgehouden dat ze bijvoorbeeld 'die Achterdam' niet meer had.



"Toen ik dat hoorde dacht ik: hoe kan dat nou?! Ik dacht: Neus, je moet niet paranoia worden, maar hier is iets vreemds. Waar ben je mee bezig? Heeft dat gelieg betrekking op mij? Nu blijkt het om mijn leven te gaan. Ze willen me levenslang aansmeren."



Rechter Mildner: "Wat kan het u schelen wat met de Achterdam was gebeurd als u daar geen belang bij heeft?"



Holleeder: "Ineens vertelde ze de ene leugen na de andere. Nu heeft ze gelogen om een deal te kunnen sluiten voor 1,1 miljoen euro terwijl de fiscus en iedereen weet hoe het zit. Haar leugens werden steeds gekker. Toen ben ik op mijn manier een beetje druk gaan zetten, een beetje gaan dreigen, om er bij Sonja achter te komen wat er aan de hand was."



Inmiddels weet Holleeder het: Sonja had een deal met justitie om tegen hem te verklaren. Rechter Mildner: "En nu vindt u dat u gelijk heeft gekregen, want ze zíjn met justitie gaan praten. Wat kunnen ze over u vertellen?"



Holleeder: "Niets! Maar ze is gaan liegen! Als ze die deal van 1,1 had gesloten zonder leugens, had ik gezegd: goed gedaan. Maar de leugens worden alleen maar gekker."



Zo verklaart Holleeder de opnamen die in het geheim zijn gemaakt van de schreeuwpartij waarin Holleeder Sonja bleef bedreigen. Holleeder: "Ik gebruik inderdaad dreigende taal. Beetje dreigen om te kijken hoe het zit. Maar ik wilde weten hoe het zat."



Wieland: "Je zou eerder denken dat iemand emoties zou tonen dan dat hij zijn zus volkomen verrot scheldt. U werd door die opnamen van een bekende Nederlander een psychopaat, een monster (nadat de bandopnamen op televisie waren afgespeeld)."



Holleeder: "Allemaal onmacht. Ik ben een jongen van de straat, zo ging dat. Dat maakt me nog geen psychopaat. Ik had dit nooit van Sonja verwacht. Ik heb dit niet verdiend."



Holleeder: "Hetzelfde geldt voor Peter R. de Vries. Ik had hem nog nooit gesproken over liquidaties. Nooit was iets aan de hand. Tot ik in 2012 buiten kom. Hij gaat in februari 2013 met ze naar de politie. Zomaar zonder wederhoor, terwijl hij daar altijd zo op hamert. Dan denk ik: 'Ik zie water branden!' Ging het om die film over de Heinekenontvoering? Ik hoop dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt waardoor hij met die zussen is meegegaan. Als journalist en als vriend. Hij had me moeten confronteren."



Holleeder: "Ik heb Sonja nooit met een vinger aangeraakt. Zelfs niet tijdens die leugens. En ik houd van haar, tot de dag van vandaag..."



Wieland: "Het maakt u emotioneel."



Holleeder beaamt dat in gebaar en neemt een slok water.