Dit gebeurde er bij de 'suïcide by cop' in 2004

Aan het Westeinde langs de Nederlandsche Bank, vlakbij de plek waar agenten woensdagavond met veel kogels de 31-jarige Amsterdammer met een nepvuurwapen doodschoten, belt de twintigjarige Michael Dautzenberg op zondagmiddag 8 augustus 2004 in een telefooncel de politie. Hij wil praten.



Alle alarmbellen gaan af.



Verward

De verwarde Duitser is een groot risico gebleken sinds hij een paar dagen eerder met een huurauto naar Amsterdam is vertrokken vanuit zijn woonplaats Feucht, bij Neurenberg.



Op zaterdag 7 augustus heeft hij in Oost een ongeluk veroorzaakt. Zijn auto is weggesleept.



De volgende nacht is hij rond drie uur het politiebureau aan de Ferdinand Bolstraat in De Pijp binnengelopen om een 'vuurwapen' op de agent achter de balie te richten. Die dook weg, Dautzenberg was verdwenen toen hij weer durfde kijken.



Een buurtbewoner vond vervolgens het kentekenbewijs van de weggesleepte huurauto en een afscheidsbrief in de Pijnackerstraat in De Pijp.



Ongevaarlijk gaspistool

Met die kennis in het achterhoofd, arriveren zeven agenten in kogelwerende vesten die zondagmiddag bij de Nederlandsche Bank. Ze treffen Dautzenberg zittend op het Frederiksplein.



Als ze dichterbij komen, begint hij te 'schieten'. Met een ongevaarlijk gaspistool, maar dat weten de agenten niet. Ze schieten in een hevig vuurgevecht 21 keer, waarvan vier keer raak. Twee kogels raken Dautzenberg in zijn rechterbovenarm en zijn rechterkuit.



De twee die hem rechts in zijn zij raken, onder zijn oksel, zijn fataal. Agenten die met een gepantserde Mercedes proberen op de Duitser in te rijden, botsen op twee bankjes.



Afscheidsbrief

Dautzenbergs moeder Angelika, gemeenteraadslid voor De Groenen in Feucht, leert pas uit de afscheidsbrief dat haar zoon naar Amsterdam was getogen om zich te laten doodschieten. Wat voor psychische problemen hij had, wordt ook uit het onderzoek van de rijksrecherche niet duidelijk. Wel dat de agenten terecht schoten en niet hoeven worden vervolgd.