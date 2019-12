Dit gaat 2020 de stad brengen

Nieuw jaar, nieuwe regels, nieuwe plannen. Dit gaat komend jaar veranderen of gebeuren in Amsterdam.

Nieuwe regels voor huisvesting

De nieuwe regels voor huisvesting in de stad, die worden opgenomen in de nieuwe Huisvestingsverordening, gaan op 1 januari 2020 in. De belangrijkste plannen op een rij:

• Er komen quota per wijk voor bed and breakfasts. Eigenaren van B&B’s moeten per 1 januari een vergunning aanvragen.

• Er gelden nieuwe regels voor kamerverhuur. Verhuurders moeten een vergunning hebben voor het verkameren van een zelfstandige woning en iedere huurder een individueel contract aanbieden (deze regel is op de valreep uitgesteld tot 1 april). Voor elke wijk geldt straks een maximum aan verkamering. Per wijk betekent dit een quotum van 5% van het aantal woningen groter dan 60 vierkante meter. Per pand geldt daarnaast een quotum van 25%.

• Vanaf 1 januari 2020 geldt dat ook eigenaren van woonboten hun boot niet meer dan 30 dagen aan toeristen mogen verhuren en niet zonder een vergunning als B&B mogen gebruiken. Voor woonboten gaan dezelfde regels gelden als voor woningen aan de wal.

• Amsterdam gaat gebruikmaken van de mogelijkheid om zo’n 800 corporatiewoningen met voorrang te verhuren aan jongeren uit de stad. Ook docenten en verplegers krijgen voorrang op sociale en middeldure huizen.

Duurdere vergunningen voor evenementen

Per 1 januari worden de vergunningen voor evenementen duurder. De leges voor evenementen tot 500 bezoekers stijgen van 625 euro in 2019, naar 980 euro in 2020. In 2018 was dat nog 250 euro. Dat zijn forse stijgingen voor organisatoren van kleinschalige evenementen, zoals een buurtcircus, straatfeest of herdenking. Eerder kwamen hierdoor al het rondreizende Magic Circus en de Dierenambulance Amsterdam in de problemen.

Het Magic Circus betaalt na de verhoging ineens 9375 euro per jaar in plaats van 3750 euro. Beeld Marc Driessen

Meldpunt ‘mensen met onbegrepen gedrag’

De gemeente stelt een meldpunt in voor ‘mensen met onbegrepen gedrag’. Wie een verward persoon ziet, kan dat vanaf 1 januari 2020 melden bij de GGD. Het meldpunt moet de politie helpen ontlasten. Die kreeg vorig jaar nog 7760 meldingen binnen over verwarde personen. Het meldpunt van de GGD Amsterdam is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week.

Gunstiger voorwaarden voor erfpacht verdwijnen

Op 1 januari loopt de deadline af voor gunstiger voorwaarden voor overstap naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel. Wie overstapt op het nieuwe erfpachtstelsel krijgt twee of drie opties. Of hij koopt de erfpacht voor eeuwig af, als ware het eigen grond. Of hij gaat, als zijn erfpachttermijn is afgelopen, een canon betalen, die dan voor altijd is vastgeklikt. De ­canon is een vast jaarbedrag, dat stijgt aan de hand van de inflatie. Sommige erfpachters kunnen de erfpacht nog verlengen met een termijn van maximaal 50 jaar.

De berekening van deze bedragen is nogal ingewikkeld en hangt onder meer af van de WOZ-waarde van de woning. Voor wie voor 1 januari overstapt, geldt de WOZ uit 2014 of 2015, waarbij de laagste van deze twee van toepassing is. Vanaf 1 januari gaat de WOZ-waarde van twee jaar eerder gelden, dus in 2020 die van 2018. Die ligt beduidend hoger dan die van 2014, omdat de huizenprijzen in de tussentijd flink zijn gestegen.

Belasting op reclame aan de openbare weg

Amsterdam gaat vanaf 1 januari belasting heffen op reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg, zoals gevel- en raamreclame, uithangborden, vlaggen, sandwichborden, abri’s, naamplaten en grote menukaarten. Hoe groter de reclame, hoe hoger de belasting. In rustige delen van de stad is de belasting lager dan in drukke delen.

GVB-tarieven stijgen (maar minder hard dan vorig jaar)

De prijzen van een kaartje voor openbaar vervoer bij het GVB gaan met ruim 2 procent omhoog. Het saldoreistarief bestaat uit twee onderdelen: het basistarief en het kilometertarief. Die laatste is de prijs die geldt voor iedere gereden kilometer. Het basistarief gaat vanaf volgend jaar omhoog van 96 naar 98 cent. Dit basistarief is in heel Nederland gelijk. Het kilometertarief stijgt in Amsterdam van 16,2 cent naar 17 cent. Vorig jaar waren de prijzen ook al flink gestegen, met bijna 6 procent.

Subsidie voor slopen van oude dieselauto’s

De eerder aangekondigde milieuzone voor oude dieselauto’s gaat pas in november 2020 in. Als doekje voor het bloeden kunnen Amsterdamse eigenaren vanaf januari subsidie aanvragen als ze hun oude diesel laten slopen.

Belastingen Weesp naar Amsterdam

Vanaf 1 januari 2020 voert de gemeente Amsterdam de belastingtaken uit voor Weesp. Tot de bestuurlijke fusie, niet eerder dan 2022, bepaalt Weesp nog wel de belastingtarieven en regels.

Weesp en Amsterdam fuseren in 2020. Beeld Shutterstock

Vegetarisch eten in de Stopera

Tijdens bijeenkomsten en feesten van de gemeente Amsterdam wordt vanaf volgend jaar in principe vegetarisch eten geserveerd. De nieuwjaarsreceptie van de stad is dus zonder vlees of vis. Maar, wie echt niet vegetarisch wil eten, kan voortaan vooraf zijn keuze voor vlees of vis kenbaar maken, zoals vegetariërs nu nog moeten doen.

Meer gratis wifipunten

Sinds kort biedt Amsterdam gratis draadloos internet aan op vijftig plekken in de stad. Per 1 januari komen daar nog 150 openbare wifi-locaties bij. Volgens de gemeente is publicroam, zoals het netwerk heet, veiliger dan andere openbare wifiverbindingen.

Spoedeisende hulp gaat screenen op verslaving

Speciaal opgeleide medewerkers van het OLVG Oost gaan vanaf begin volgend jaar het gesprek aan met ontnuchterende patiënten, om potentiële veelgebruikers sneller te kunnen doorverwijzen naar de verslavingszorg. Het proefproject is onderdeel van een grotere aanpak om te voorkomen dat incidentele drugsgebruikers verslaafd raken.

Toeristenbelasting wordt hoger

Begin 2019 heeft de gemeente Amsterdam de toeristenbelasting voor verblijf in hotels al verhoogd naar 7 procent van de kamerprijs (per dag, per persoon). Op 1 januari 2020 komt daar nog een vast bedrag van 3 euro bij. Dat geldt voor de eerste 21 dagen van het verblijf.

Ook de ‘vermakelijkhedenretributie’, een heffing op amusement waar de stad ook kosten voor maakt zoals rondvaarten en hop-on-hop-offbussen, gaat omhoog van 0,66 naar 1,50 euro per persoon.

Parkeren goedkoper voor bezoekers en mantelzorgers

Parkeren voor bezoekers met de bezoekersvergunning wordt vanaf januari goedkoper. Het kortingspercentage gaat van 50 naar 65 procent in het grootste deel van de stad. Het tarief voor mantelzorgvergunningen wordt gehalveerd en een vergunning hoeft niet langer elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

Politiebureau's veranderen de openingstijden

Vanwege capaciteitsproblemen moet de politie werk afstoten in Amsterdam. Vanaf 3 januari veranderen daarom de openingstijden van in totaal elf politiebureau’s, onder meer die aan de Linnaeusstraat, Postjesweg, Lijnbaansgracht, Houtmankade en Hoofdweg. Allen waren 24 uur per dag geopend; laatstgenoemde tot 22.00 uur.

Voortaan gaan de bureaus enkel open tussen 08.00 en 18.00 uur. De beperkte openingstijden moeten ervoor zorgen dat er genoeg agenten op straat worden gehouden. Bureau Boven IJ, Bureau Van Leijenberghlaan, Bureau Meer en Vaart, Bureau Burgwallen, en Bureau Flierbosdreef blijven 24 uur per dag geopend.

Meer buurten aardgasvrij

Steeds meer buurten worden komend jaar aardgasvrij. In de Wildemanbuurt, de Dobbebuurt en de Jacob Geelbuurt in Nieuw-West gaan bijna 2000 woningen van het aardgas af. De stad oriënteert zich verder op 20 wijken, zoals de Van der Pekbuurt en de Banne Noord in Noord, de H-buurt in Zuidoost en Middenmeer in de Watergraafsmeer.

Raymond van het Groenewoud

In februari viert Raymond van het Groenewoud, de misschien wel sympathiekste Vlaming aller tijden, zijn 70ste verjaardag. De bijbehorende tournee ‘Raymond 70’ speelt zich vooral in eigen land af, maar op 2 april geeft de zanger van klassiekers als Je veux de l’amour, Chachacha en Twee meisjes een exclusief Nederlands concert in Paradiso.

EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena

Komende zomer is het Europees kampioenschap voetbal en het Nederlands Elftal speelt zijn drie poulewedstrijden in Amsterdam. Half juni zijn Oekraïne en Oostenrijk de tegenstanders. De derde tegenstander wordt pas bekend na de play-offs van eind maart. Ook staat één achtste finale op het programma in de Johan Cruijff Arena.

Slavernijtentoonstelling

In het Rijksmuseum komt vanaf 25 september met een grote slavernijtentoonstelling. Het is de eerste keer dat het Rijks dit aspect van de Nederlandse geschiedenis uitgebreid zal belichten, terwijl het museum toch een flink deel van de collectie heeft verworven door deze donkere kant van de Nederlandse geschiedenis. Directeur Taco Dibbits wil juist daar ook aandacht aan schenken. Het wordt geen compleet historisch overzicht, maar krijgt een meer persoonlijke opzet aan de hand van tien historische personen.