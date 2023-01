Dit brutalistische kantoorgebouw is een nieuw monument in Amsterdam

Beeld Jakob van Vliet

De eigenaar van kantoorpand Aurora, op de hoek van de Overtoom en de Stadhouderskade, wilde de betonnen gevel verwijderen. Daar stak Erfgoedvereniging Heemschut een stokje voor. De organisatie, die er ook voor zorgde dat de kantoorgebouwen tegenover het Rijksmuseum tot monument werden benoemd, spande een spoedprocedure aan om Aurora te redden. Het stadsdeel en monumentenzorg waren het eens met de erfgoedvereniging en wees het gebouw de monumentale status toe.

Maar wat is een gemeentelijk monument eigenlijk?

“Gebouwen zijn dan niet vogelvrij, dus je kunt niet klakkeloos doen wat je wilt,” zegt architectuurjournalist Jaap Huisman. “Een gemeentelijk monument is een pand van regionaal of plaatselijk belang en is gezichtsbepalend.”

Gemeenten in Nederland bepalen zelf welke bijzondere gebouwen ze op de monumentenlijst zetten. Eenmaal op die lijst heeft het gebouw cultuurhistorische waarde, passend binnen een stedenbouwkundig concept. “Aan de buitenkant mag dan niets meer veranderd worden. Je merkt ook dat de gemeente dan weer even wakker wordt geschud en het belang ziet van zo’n gebouw.”

Wanneer wordt bepaald of iets een monument wordt?

Organisaties, zoals Erfgoedvereniging Heemschut, die een belang hebben bij een gebouw in de stad, kunnen naar het stadsdeel stappen om te voorkomen dat een pand wordt verbouwd. Om een monument aan te wijzen zijn er vijf criteria: architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, zeldzaamheid en gaafheid of herkenbaarheid, aldus Huisman.

Waarom is Aurora aangewezen?

“Aurora scoort erg goed op twee van de vijf criteria: architectonisch en stedenbouwkundig. Het betonnen gebouw werd gebouwd in de jaren zestig en is ontworpen door Piet Zandstra. De naam komt van de levensverzekeringsmaatschappij Aurora, die eerst in het kantoor gevestigd was. Het is goed en belangrijk dat een gebouw uit die tijd bewaard is gebleven, want veel van de brutalistische architectuur is na 2000 in ongenade geraakt. Opvallend aan het Auroragebouw is dat er aan de straatkant ronde kolommen staan waarachter de gevel begint. Voor die tijd was dat iets nieuws, want normaal gesproken waren die kolommen juist in het gebouw verwerkt. Hier zit het aan de buitenkant. Elke keer als ik hier langs fiets, denk ik: goh, wat een sprekend gebouw.”

Wat is het belang?

“Een gemeentelijk monument heeft een beschermde status, maar het heeft ook een cultuurhistorische waarde. Het laat namelijk de geschiedenis van Amsterdam zien, waarin verschillende kunststijlen voorkomen. Door kenmerkende gebouwen in originele vorm te houden, laat je dit zien. Het gaat overigens niet alleen om historische gebouwen, maar ook om ‘nieuwe’ gebouwen. Het maakt niet uit of een gebouw mooi of lelijk is, als het het maar een unieke toevoeging is.”