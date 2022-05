Dit betekent het nieuwe huurbeleid voor Amsterdammers

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting gaat middenhuurwoningen beschermen tegen de grillen van de markt. Gaat ook de huur van Amsterdammers omlaag?

Tot nu toe wordt alleen de sociale huur, met een maximum van 763 euro per maand, vanuit Den Haag vastgelegd. Met zijn programma ‘Betaalbaar wonen’ laat de minister zijn tanden zien en komt hij op voor de groep middenhuurders die met hoge woonlasten kampt. De Jonge wil middenhuurwoningen tot 1000 of 1250 euro gaan reguleren. Hiermee valt ook de middenhuursector onder het woningwaardestelsel, beter bekend als het puntensysteem.

1. Wat betekenen de plannen voor de Amsterdamse huurder?

Een deel van de onstuimige Amsterdamse woningmarkt wordt aan banden gelegd. Of zittende huurders profiteren van de nieuwe regels is onduidelijk, zo laat minister De Jonge weten. Hij wil dat wel graag, maar kan daar nog geen uitsluitsel over geven. Nieuwe huurders die per 1 januari 2024 een middensegmentwoning betrekken vallen wel onder de bescherming. De Jonge maakt later bekend wat de grens van de beschermde huursector wordt: 1000 of 1250 euro als maximum liggen als voorstellen op tafel.

2. Zijn er veel huizen in de stad die volgens de puntentelling in deze categorie middenhuur vallen?

Volgens Onderzoek en Statistiek van de gemeente bestond in 2021 16 procent van de Amsterdamse woningvoorraad uit vrijesectorhuurwoningen: ruim 71.000 woningen.

7 procent van de totale woningvoorraad had een huur tussen de 752 en 1053 euro. Dat komt neer op ruim 31.000 woningen in Amsterdam. Deze categorie zal waarschijnlijk grotendeels binnen de nieuwe beschermde huursector vallen.

Dan zijn er nog de 40.000 woningen met een huur hoger dan 1053 euro: het is de vraag of deze onder de nieuwe regels zullen vallen. Dat hangt af van het puntensysteem. Minister De Jonge gaat de grenswaarde nader bepalen. De Woonbond roept de minister op om de grenswaarde op 1350 euro te leggen, zodat een groter deel van de markt wordt gereguleerd.

3. Draagt deze maatregel bij aan het oplossen van de woningnood?

Experts zien dat bouwbedrijven en vastgoedbeleggers minder woningen willen produceren vanwege het nieuwe beleid. Zo waarschuwt belangenvereniging voor institutionele vastgoedbeleggers IVBN voor verslechtering van het investeringsklimaat.

Ook Pieter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, stelt dat er negatieve gevolgen aan de maatregelen kunnen kleven. “Beleggers kunnen afhaken en hun geld niet meer in woningbouw steken. Blijven ze investeren in nieuwbouw? Na de aankondiging van de beleidswijziging van De Jonge dreigen ze hun investeringen in bouwprojecten te minderen, maar we moeten zien hoe dit in de praktijk uitpakt.”