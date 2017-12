Dit bestelde Amsterdam het meest bij Thuisbezorgd

Dat blijkt uit cijfers van Thuisbezorgd.nl.



Pizza Donna kan met een gerust hart terugblikken op 2017. De pizza margherita van de pizzaria uit De Pijp staat op de hoogste plek in het lijstje meest bestelde gerechten in Amsterdam.



Na de Italiaanse klassieker volg de chicken roti van Roti Shop in de Kinkerstraat. Een verrassende nieuwkomer volgens het moederbedrijf Takeaway is nummer 3 op de lijst: een portie panko shrimp van Fresh2Go Sushi.



Frietjes

Dat is niet het enige Japanse gerecht op de lijst, ook salmon avocado maki en avocado maki van hetzelfde Fresh2Go staan in de lijst, op respectievelijk plek 5 en 6.



De frietjes van Snackbar Marja in de Jan Evertsenstraat hebben in 2017 ook menig Amsterdammer doen smullen: de gefrituurde aardappels staan op nummer 4.



De overige grote steden van Nederland blijken er andere smaakpapillen op na te houden. In Rotterdam is de kipkapsalon favoriet, in Den Haag eet men graag spareribs en in Utrecht vliegen de frikandellen over de toonbank.



Op 1 januari toch de deur uit? Hier kun je een brakke brunch halen.