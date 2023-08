Dit Amsterdamse hotel is de nachtmerrie van toeristen: ‘In de gang zat een bloedvlek alsof een vrouw een kind gebaard had’

Bedwantsen, schimmel, bloedvlekken. Het New Century Hotel heeft de slechtste reviews van alle hotels in Amsterdam – met afstand. Een Zwitsers stel kon nergens met hun klachten terecht en schakelde een Duits televisieprogramma in dat helpt bij oplichting, Achtung Abzocke.

Patricia (29) en Pascal (35) Nauer uit het Zwitserse Einsiedeln kwamen afgelopen januari naar Amsterdam, vier dagen, drie nachten. Het was hun eerste keer, ze verheugden zich.

Bij de ingang van het New Century Hotel in Osdorp hing al een enorme stank. Pascal Nauer: “We dachten: vooruit, laten we de kamer bekijken. Daarna wilden we eigenlijk het liefste meteen al weg.”

Uit de wand hing een losse stroomkabel, rond de raamkozijnen zat schimmel, ook een vensterbank stond bol van de schimmel. Daar was provisorisch iets overheen geplakt. Gaten en scheuren in de wanden, smurrie in de douche – samen met nog twee sokken van de vorige gasten. Die hadden ook nog allemaal resten McDonald’s onder het bed achtergelaten.

Patricia Nauer: “In de gang zat een bloedvlek alsof een vrouw een kind gebaard had. We hebben ons beklaagd bij de balie, want we hadden nota bene een luxe kamer besteld. Toen kregen we een fles wijn. Dat was het.”

Het echtpaar had hun vlucht en hotel via een reisbureau geboekt, dus ze gingen er naar eigen zeggen van uit dat het wel goed zat. Daarom bekeken ze vooraf ook niet de reviews van het New Century Hotel. Dat hadden ze beter wel kunnen doen.

Blijf hier weg!

De reviews op hotelboekingsite Booking.com geven het New Century Hotel een 3,1. Dat is verreweg het slechtste gemiddelde van hotels in Amsterdam. Het op één na meest slecht beoordeelde hotel krijgt toch al meteen een 4,7 en daarna 5,0, 5,1, enzovoorts.

Er zijn ruim 4600 reviews. Zo’n 16 procent daarvan beoordeelt het hotel slecht (cijfer 3-5) en 57 procent zeer slecht (cijfer 1-3). De reviews zijn om tijdens het lezen al jeuk van te krijgen. De terugkerende klachten: bedwantsen, steeds weer bedwantsen.

Verder veel ranzige vlekken in het tapijt, kapotte spullen zoals de televisie of een nachtlampje dat kortsluiting veroorzaakt, vuil beddengoed van de vorige gast, niet schoongemaakte badkamer en toilet, kamers zonder ventilatie en een weeïge schimmellucht, een douchekop die uit de muur hangt, extra kosten voor nieuw, schoon beddengoed of zeep, ongeïnteresseerd tot zelfs agressief personeel.

Samengevat: onbewoonbaar en extreem onhygiënisch.

De klachten zijn niet van gisteren. ‘Een hotel in afbraak-toestand,’ schrijft een gast – in november 2021. De meest recente reviews bevatten vooral waarschuwingen. ‘Disgusting/horrible’ en ‘Run as fast as you can the other way.’

Achtung, Abzocke

Het reisbureau waarmee het echtpaar Nauer had geboekt bleek onbereikbaar, en uiteindelijk zochten ze zelf een ander hotel. Wel stuurden ze diezelfde middag nog een mail naar het Duitse televisieprogramma Achtung Abzocke, vertaald ‘Pas op, oplichting’, met als ondertitel Peter Giesel rettet den Urlaub (Peter Giesel redt de vakantie), een populair programma op televisiezender Kabel Eins.

Patricia Nauer: “De volgende dag belde Peter Giesel. Hij wilde controleren of we niet over kleinigheden klaagden. Dat gebeurt vaker. ‘Ik kan wel foto’s en een filmpje sturen,’ zei ik. Later die middag boekte hij meteen een vliegtuig.”

Giesel boekte een kamer, met een vergelijkbare viezigheid, en ging samen met het echtpaar Nauer beklag doen bij de balie. Met draaiende camera, en een beschimmeld stuk behang in de hand. De jongeman achter de balie zei dat hij nog nooit een kamer van binnen had gezien, en hij had ook geen idee waar zijn manager was.

Het fragment is te zien in de aflevering van Achtung Abzocke die afgelopen donderdag op Kabel Eins te zien was. De maanden daarna probeerde Giesel tevergeefs in contact te komen met het management van het hotel, of de eigenaar, een Chinese investeerdersgroep.

“Dit was daadwerkelijk het slechtste hotel dat we ooit in onze show hebben gehad,” zegt Vera Tormin, redactielid van Achtung Abzocke. “We hebben geprobeerd het hotel één dag te laten sluiten, vanwege die schimmel alleen al. Dat is niet gelukt. Niemand voelt zich verantwoordelijk. De manager en eigenaar zijn onbereikbaar, en ook geen van de autoriteiten in Amsterdam, zoals de gemeente, voelt zich verantwoordelijk.”

Geen onafhankelijke autoriteit

Het is ook Het Parool niet gelukt in contact te komen met het management of de Chinese eigenaar. En in Nederland bestaat inderdaad geen instantie waar een gedupeerde hotelgast naartoe kan stappen met klachten over ondefinieerbare vlekken, kleine beestjes, stofnesten of allerhande andere sfeerbedervers in de hotelkamer. Een gang naar de receptie is altijd mogelijk, maar het ‘hogerop’ zoeken bij een strenge, onafhankelijke autoriteit wordt erg ingewikkeld.

“Zo’n instantie is er bijna nergens,” zegt Jan van der Borg, hoogleraar toerisme aan de universiteiten van Leuven en Venetië. “Het toerisme is een gefragmenteerde sector. Er zit meestal wel een intermediair tussen zoals een reisbureau of een touroperator. En Booking.com dekt zich in door te verwijzen naar al die reviews. Je bent in principe ook wel naïef als je in zo’n vlooientent terechtkomt.”

Een GGD of een RIVM komen pas in actie bij hygiënische wantoestanden met gezondheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld een legionellabesmetting. “Maar dus niet bij bedwantsen of vieze lakens,” laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inspecteert alleen de keukens van de hotels. Want vieze kitranden in de douchecabine kunnen iemand niet in het ziekenhuis doen belanden, maar een vieze keuken kan dat in potentie wel.

Ook de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de belangenbehartiger van horecaondernemers, voelt zich niet verantwoordelijk voor de controle op vieze hotelkamers. Een woordvoerder van de KHN raadt ontevreden gasten aan om dit te melden bij het personeel van het hotel. “De hotelier heeft dan de mogelijkheid om de klacht op te lossen en krijgt zo ook de kans om zijn bedrijf verder te verbeteren. Dit is dus voor zowel de gast als de hotelier de beste weg.”

Er zijn wel kwaliteitssystemen, zoals de Hotelsterren, die ook de hygiëne meten, maar daarmee is dat nog steeds geen klachtenloket. Het enige dat mensen kunnen doen is een slechte review schrijven. Dat gebeurt in de praktijk dan ook massaal, met als absolute uitschieter in Amsterdam over het New Century Hotel in Osdorp.