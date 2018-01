Discriminatie uitzendbureaus ook in Amsterdam groot probleem

Het Meldpunt Discriminatie, regio Amsterdam telde in 2016 en 2017 (tot oktober) 53 meldingen in Amsterdam bij uitzendbureaus.



In totaal waren er 311 discriminatiemeldingen op de Amsterdamse arbeidsmarkt, waarvan er 37 voor rekening komen van lokale overheden, zoals gemeentelijke instellingen. Op nummer 3 staat personenvervoer, met 35 meldingen.



"Het topje van de ijsberg," zegt Lucienne Gena, directeur Meldpunt Discriminatie. "Voordat werknemers zich bij ons melden staat het water ze aan de lippen. Mensen zijn bang voor hun positie: wat als het uitzendbureau me niet meer boekt? Ze hebben dus al heel veel ervaringen voordat ze een melding maken."



Schokkende uitkomst

Naar aanleiding van eerdere zorgen over discriminatie door uitzendbureaus, is het Meldpunt Discriminatie op verzoek van de gemeenteraad in december 2017 in gesprek gegaan met de verantwoordelijk wethouders, directies van uitzendbureaus en andere bedrijven en gemeentelijke diensten.