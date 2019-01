Discovery verplaatst door brexit hoofdkantoor naar Amsterdam

De stap van Discovery is ingegeven door de brexit, maar de Amerikanen willen tegelijkertijd hun grote kantoor in het Verenigd Koninkrijk houden. Het is daarom onduidelijk hoeveel mensen er precies in Amsterdam aan de slag gaan.



CEO Discovery Kasia Kieli: "We hebben al jaren een belangrijke basis in Nederland met ons kantoor in Amsterdam. Het is een dynamische markt en ik kijk er naar uit om onze relatie met Nederland verder te verdiepen door een operationeel Pay-TV hoofdkantoor voor onze Europese zenders op te richten."



Duizend medewerkers

Het bedrijf achter televisiezenders als Discovery, Animal Planet en Eurosport heeft in de Britse hoofdstad meer dan duizend medewerkers. Door het hoofdkantoor in Nederland te vestigen wordt voorkomen dat de zenders in veel Europese landen op zwart gaan na de brexit eind maart. Discovery zal hier onder meer de benodigde uitzendlicenties aanvragen.



Vrijdag maakte ook de Japanse Norinchukin Bank bekend nog dit jaar vanwege de brexit een kantoor in Amsterdam te openen waar vandaan het haar 'activiteiten in Europa' wil gaan versterken.