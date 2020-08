Disco Dolly, Club Nyx en clubgedeelte van ‘De Soos’ sluiten voorlopig hun deuren

Club Disco Dolly. Beeld Google Streetview

Club Nyx geeft aan dat het lastig is om de coronamaatregelen te handhaven. Daarnaast stelt de club niet de beleving te kunnen geven waar ze om bekend staan.

Disco Dolly sluit zich daarbij aan, en ziet bovendien de eventuele invoer van strengere maatregelen niet zitten. “De gemeente heeft aangekondigd strenger te gaan handhaven, en wil eventueel een avondklok invoeren voor nachtclubs. Wij willen deze plannen afwachten en zullen daarna pas kijken of het zin heeft om weer open te gaan,” zegt eigenaar Steven Vermaas.

Het vooruitzicht op nieuwe maatregelen deed ook de Chicago Social Club, ‘De Soos’ in de volksmond, besluiten om haar clubgedeelte dicht te gooien. Dit gedeelte werd de afgelopen omgetoverd tot ‘Sit-Down Jungle Bar’. Maar nu de maatregelen eerder verstrengd dan versoepeld zullen worden, zo redeneert de club, is er te weinig perspectief om met deze zitfeestjes door te gaan.

De Disco Dolly stelt de afgelopen zes weken haar best te hebben gedaan om op een creatieve manier om te gaan met de coronaregels. Zo moesten bezoekers ook daar de hele avond blijven zitten en mochten zij bovendien niet ouder dan 25 jaar zijn. ‘Dat dit niet elke avond perfect is gelopen,’ stelt de club, ‘is geen geheim.’

Negatief daglicht

Maandag verscheen een reportage over de Disco Dolly in deze krant. Daaruit bleek dat bezoekers zich nauwelijks aan de coronamaatregelen hoefden te houden. De organisatie stond het toe dat de jongeren dicht op elkaar dansten, onder de voorwaarde dat zij gingen zitten als het licht aan zou gaan. Camera's van bezoekers werden bij binnenkomst afgeplakt.

Vermaas zegt dat het over het algemeen “vrij goed is gegaan” met de zitfeestjes, al ging dat volgens hem met vallen en opstaan. “Maar nu staan we in een negatief daglicht. Mensen trekken onze integriteit in twijfel en geven een negatieve lading aan iets dat alleen maar heel mooi zou moeten zijn. Dan is het beter om de deuren te sluiten.”

Bovendien zegt Vermaas financieel niets op te schieten in de huidige situatie. “We bleven puur open om ons personeel aan het werk te houden, en om jongeren een plek te bieden. Nu moet de overheid maar voor deze doelgroep gaan zorgen.”