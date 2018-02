Disco Dolly biedt rookhok aan op Marktplaats

Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag ­bepaald dat rookruimtes in hotels, cafés en restaurants moeten verdwijnen. Deze ruimtes vallen niet meer buiten het algehele rookverbod.



De reden voor Disco Dolly om hun rookhok ('supermakkelijk in gebruik, altijd binnen gestaan') op Marktplaats aan te bieden. 'Zelf ophalen en alleen te koop in combinatie met asbak, sigarettenautomaat en de sporadische stamgast,' schrijft de club op de verkoopsite.



Veiligheid

Een ludieke actie, maar volgens Steven Vermaas, (mede-)eigenaar van de Dolly, kan de uitspraak van de rechter wel serieuze gevolgen hebben. "Het is vervelend voor meedenkende ondernemers, want die hebben veel geld geïnvesteerd in een rookruimte die nu weer moet worden ontmanteld."



Volgens hem zou het rookhokverbod er weleens voor kunnen zorgen dat er helemaal niet meer gerookt kan worden bij clubs. "Het is voor een club qua veiligheid niet te doen om mensen buiten te laten roken. Ze moeten elke keer hun jas pakken, we willen hun veiligheid op straat garanderen en ze moeten opnieuw gefouilleerd worden." Of dat voor Disco Dolly ook gaat gelden, weet Vermaas nog niet.



Overigens kan er de komende twee weken nog gewoon worden gerookt in rookruimtes. Juristen van het verantwoordelijke ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moeten zich nog buigen over de uitspraak van het gerechtshof. Pas daarna wordt bekendgemaakt of het ministerie eventueel in cassatie gaat, de enige optie om de uitspraak ongedaan te laten maken.



