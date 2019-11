Disco Dolly beklad: ‘Leven lang gratis pils voor gouden tipgever’

Op de gevel van Disco Dolly is met rode verf het getal 666 geschreven. Beeld Steven Vermaas.

Op maandagochtend kwamen de schoonmakers naar Disco Dolly om de troep van het weekend op te ruimen. Maar voor wat zij aantroffen, is wel wat meer nodig dan wat schoonmaakmiddel.

Steven Vermaas, de eigenaar van Disco Dolly, heeft geen idee wie de daders kunnen zijn. “Beter dit dan een handgranaat, maar leuk is het natuurlijk niet. Het zal misschien wel een grap zijn van een studentenvereniging.”

‘Leven lang gratis pils’

Op de camerabeelden is te zien hoe de dader de gevel bekladt terwijl een ander toekijkt. Beiden hebben een capuchon op en dragen een sjaal voor het gezicht en zijn daarom onherkenbaar. De eigenaar stapt met de beelden naar de politie. Ook is er via Facebook een oproep gedaan aan getuigen die iets hebben gezien of gehoord. En daar staat heel wat tegenover: ‘Degene die de gouden tip heeft, krijgt z’n leven lang gratis pils!’

Lang zullen de daders overigens niet kunnen genieten van hun ‘kunstwerk’. “We gaan nu gelijk aan de slag om het schoon te maken, want we willen diegenen niet teveel credits geven.”