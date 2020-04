Dirk van den Broek (96), grondlegger supermarktketen, overleden

Portret van Dirk van den Broek senior tijdens de opening van de 100ste vestiging van supermarktketen Dirk van den Broek. Foto uit 2012. Beeld ANP

De op 27 maart 1924 in Amsterdam geboren Van den Broek stond aan de basis van de supermarktketen die zijn naam draagt. Op 15-jarige leeftijd startte hij met een melkkar door Amsterdam, in 1942 volgde de eerste melkzaak en in 1953 de allereerste supermarkt van Nederland op de Kinkerstraat in de hoofdstad. De keten heeft nu ruim 120 vestigingen verspreid over Nederland. Het 100ste filiaal werd in 2012 geopend.

De officier in de orde van Oranje-Nassau overleed ‘na een intens, prachtig en zinvol leven’ afgelopen woensdag in Aerdenhout. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.