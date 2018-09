Dirigent Pieter Jan Leusink beschuldigd van #metoo

Brandpunt zegt twintig musici te hebben gesproken. "Allen bevestigen zij de afzeikcultuur en de mentale intimidaties. Vlak voor een concert zou hij op billen hebben geslagen, vrouwen ongewenst en onverwacht op de mond hebben gezoend en hun borsten hebben betast," schrijft Brandpunt Plus.



Pieter Jan Leusink is dirigent en oprichter en eigenaar van The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. De advocaat van Leusink ontkent. "Hij beschouwt de aantijgingen als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard."



Meerdere vrouwen hebben zich naar aanleiding van het onderzoek gemeld bij Mores Online, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuursector. Het meldpunt zal in overleg met de vrouwen eventuele vervolgstappen zetten.



