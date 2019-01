Dirigent Haitink (89) neemt na jubileumjaar een 'sabbatical'

'Na het huidige seizoen, waarin hij zowel zijn negentigste verjaardag als zijn 65-jarige carrière als dirigent viert, neemt Bernard Haitink een sabbatical,' laat het Concertgebouworkest weten. Haitink wordt op 4 maart negentig. Op 10 maart viert hij dat met The London Symphony Orchestra: 'Haitink at 90: Birthday Concert' is de titel van het concert met muziek van Mozart en Bruckner in de Londense Barbican Hall.



De dirigent was tot en met het afgelopen weekeinde ook dit seizoen weer herhaaldelijk actief voor het Concertgebouworkest. Ook hadden de Wiener en Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Radio Filharmonisch Orkest, het Chicago Symphony Orchestra, het Chamber Orchestra of Europe en Orchestra Mozart concerten met hem op het programma staan.



Haitink maakte vorige zomer een smak op het podium in Amsterdam, maar herstelde goed.



