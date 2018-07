Dirigent Concertgebouworkest beschuldigd van aanranding

Dat staat donderdag in de Amerikaanse krant The Washington Post.



In 1996 zou Gatti (toen 34) de Amerikaanse sopraan Alicia Berneche (toen 24) in Chigaco een extra oefensessie hebben aangeboden. Zij volgde hem naar de kleedkamer om een afspraak te maken waar hij haar billen greep en zijn tong in haar mond duwde.



Iets soortgelijks zou de Duitse sopraan Jeanne-Michèle Charbonnet in 2000 in Bologna zijn overkomen. Ze duwde hem weg en rende de kamer uit, maar werd nooit meer ingehuurd door het bedrijf waarmee ze op dat moment werkte.



Wederzijd

In een reactie in The Washington Post zegt Gatti verbaasd te zijn door de beschuldigingen. "Altijd als ik iemand benaderde, deed ik dat in de volledige overtuiging dat de interesse wederzijds was. De genoemde voorvallen vonden lang geleden plaats, maar als ik iemand pijn heb gedaan, bied ik mijn excuses aan."



De beschuldigingen worden gedaan in een uitgebreider onderzoek van The Washington Post naar #MeToo in de klassiekemuziekwereld. De krant sprak voor het verhaal sinds november 2017 met meer dan vijftig muzikanten die zeggen slachtoffer te zijn van ongewenste intimiteiten.



De Italiaanse Gatti is sinds 2016 de chef-dirigent van het Koninklijk.Concertgebouworkest.