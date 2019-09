Directie: ‘Zonder privatisering gaat AEB failliet’

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) Beeld ANP

Dat staat in een interne brief van de directie van AEB aan de gemeente. De leiding van AEB, dat verzelfstandigd is maar nu nog volledig eigendom van de gemeente Amsterdam, zegt ‘teleurgesteld en ontgoocheld’ te zijn dat sloop- en recyclebedrijf Beelen gepasseerd is ten gunste van de coöperatieve afvalverwerker HVC. Ook waarschuwt AEB dat het op zeer korte termijn 74 miljoen euro nodig heeft om overeind te blijven. Beelen had beloofd direct veel geld in het noodlijdende AEB te stoppen als zij exclusief mochten onderhandelen over een overname. Ook vier grootbanken die nu de belangrijkste schuldeiser zijn van AEB waren bereid tot nieuwe kredieten. Maar die zien daar volgens AEB nu waarschijnlijk vanaf, omdat zij als eis hadden dat er een private kapitaalkrachtige partij zoals Beelen zou instappen. Directeuren Paul Dirix en Koos de Vink schrijven dat een ‘acuut liquiditeitsprobleem’ dreigt en ‘een direct daaruit voortvloeiende situatie van eenzijdig gecreëerde en opgelegde discontinuïteit’.

Vorige week besloot het stadsbestuur om AEB voorlopig niet te privatiseren, maar aan te sturen op een samenvoeging van AEB met HVC, een publieke vuilverwerker gevestigd in Alkmaar en Dordrecht die in handen is van 46 gemeenten en zes waterschappen. Daarop stapte verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66) op, hij vond dat Beelen de beste optie was omdat de gemeente hiermee minder financiële en juridische risico’s zou lopen.

Binnen AEB is weken gewerkt aan een potentiële overname door Beelen, schrijft de directie. De ‘Letter of Intent’ waarmee de zaak vrijwel bezegeld zou zijn, lag klaar. Nu de wethouders van de progressieve partijen in het stadsbestuur hebben gezegd dat HVC toch de voorkeurskandidaat is, is de toekomst van AEB opnieuw onzeker.

AEB vreest onder HVC afgewaardeerd te worden tot een dependance van HVC. Zo schrijft de directie bang te zijn dat HVC er niet voor zal kiezen om alle zes de verbrandingslijnen te repareren, maar slechts een deel van de capaciteit in gebruik te houden. Ook zou er geen belangstelling zijn om de biomassacentrale die AEB recent heeft verworven, aan te houden.

De gemeente Amsterdam heeft maandagmiddag met alle partijen gesproken, en komt later vanavond met een update over de situatie.