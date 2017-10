Directie theater Oostblok weg na bezuinigingen stadsdeel

Schermer en Houwing en het bestuur van het theater zijn samen tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om een ambitieuze, tweekoppige directie aan te houden. Dit is volgens het bestuur van het theater een direct resultaat van het beleid van stadsdeel Oost.



Oostblok is een theater dat zich specifiek op stadsdeel Oost richt en, als het even kan, ook op mensen die normaal niet in een schouwburg komen. Jaarlijks zijn er ongeveer 120 voorstellingen, waarvan een derde voor de jeugd bedoeld is en de rest voor volwassenen.



Vorig jaar kondigde het stadsdeel Oost aan dat ofwel theater Oostblok, ofwel het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) bij winkelcentrum Oostpoort gesloten moest worden. Daarna diende Oostblok een voorstel in om in het CBK-gebouw een multidisciplinair huis te realiseren, met een combinatie van podiumkunst, beeldende kunst en cultuuronderwijs.



Cultuurhuis

Het was het streven van Oostblok om op deze manier het vijfde Amsterdamse 'cultuurhuis' te worden, na de Tolhuistuin (Noord), de Meervaart (Nieuw-West), Podium Mozaïek (West) en het Bijlmer Parktheater (Zuidoost). Een upgrade naar de ­titel cultuurhuis betekent structurele financiering vanuit de gemeente en dus meer ruimte voor grootse plannen.



Volgens Oostblok had dit plan momentum, omdat het geen geheim was dat wethouder Kajsa Ollongren (Cultuur) ook in Oost een officieel cultuurhuis wil zien en het voor de hand lag dat Oostblok die rol op termijn kon vervullen.



De gesprekken tussen Oostblok, het stadsdeel en CBK zijn nu gestaakt door het stadsdeel, dat daarnaast extra bezuinigingen voor het theater aankondigde.



Daarmee zijn volgens artistiek leider Marijke Schermer de plannen van tafel. "Deze bezuiniging realiseren, betekent dat ik mijn plannen voor Oost moet laten varen."



Het bestuur van Oostblok zegt het vertrek van Schermer en Houwing ten zeerste te betreuren. Daarnaast stelt het bestuur het theater te willen behouden, in afgeslankte vorm, en bezwaar te hebben aangetekend tegen de aangekondigde bezuinigingen.



Lees ook: Oostblok wil een van de 'cultuurhuizen' van Amsterdam worden