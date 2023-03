Directie Pakhuis de Zwijger treedt ‘tot nader order’ terug na Paroolonderzoek over angstcultuur

Beeld Desiré van den Berg

Dat maakte het debatcentrum zaterdag bekend op zijn website. De directie treedt terug om ‘ruimte te scheppen voor dit onderzoek en om alle medewerkers van Pakhuis de Zwijger de kans te geven in deze periode onbelast door te gaan met hun mooie werk’.

Het Parool deed de afgelopen maanden onderzoek naar de bedrijfscultuur bij Pakhuis de Zwijger. Daarbij deden 33 oud-werknemers hun verhaal. 28 van hen bevestigen regelmatige woede-uitbarstingen van directeur Egbert Fransen, 18 van hen zeggen vanwege de onveilige werksfeer te zijn vertrokken. Ook spreken 18 oud-medewerkers van een angstcultuur.

Echtgenote

De tweekoppige directie van het Pakhuis bestaat uit directeur Egbert Fransen en zijn echtgenote Hester Tiggeloven, die de functie van adjunct-directeur bekleedt. Tot ruim twee jaar geleden was Tiggeloven de interne vertrouwenspersoon, waardoor werknemers het gevoel hadden niet met hun klachten bij haar terecht te kunnen.

Niemand van de 33 oud-werknemers die Het Parool sprak, heeft ooit overwogen naar de raad van toezicht te stappen. Die stond niet op hun netvlies of ze hadden het idee dat het ‘vrienden van Egbert’ waren.

Toen Het Parool de directieleden sprak over de ervaringen van de oud-werknemers, was voorzitter van de raad van toezicht Maurits Groen ook aanwezig. Groen zei nooit enig signaal te hebben opgepikt over wangedrag van directeur Egbert Fransen: “Ik ben erg verbaasd over de beschuldigingen. Ik ben nog nooit aangesproken door een van de vele medewerkers die ik ken en ik heb het nog nooit gevoeld.”

Subsidie

In een schriftelijke reactie noemt wethouder van Cultuur Touria Meliani het terugtreden van de directie en het aangekondigde onderzoek ‘een goede stap voor nu'. Ze stelt het artikel in Het Parool ‘met schrik’ te hebben gelezen.

‘Ook dit artikel laat helaas opnieuw zien dat bij de culturele sector een belangrijke verantwoordelijkheid ligt om echt stappen te zetten voor het creëren van een veilige werkomgeving. Het geeft mij als wethouder wederom de bevestiging dat het noodzakelijk is dat we hier in het nieuwe beleid nog meer aandacht aan moeten geven. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving met een goede sfeer en ruimte voor tegengeluid.’

Meliani wil eerst in gesprek met de raad van toezicht alvorens nader te reageren. De gemeente Amsterdam geeft Pakhuis de Zwijger jaarlijks 450.000 euro subsidie.