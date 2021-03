Directie Olympisch Stadion uit zorgen over bouwplannen: ‘Halen we het 100-jarig jubileum?’

Luchtfoto van het Olympisch Stadion.

‘Halen we het 100-jarig jubileum van het Olympisch Stadion?,’ vraagt de directie van het in 1928 geopende stadion zich af in de brandbrief die Het Parool in handen heeft. Woningen in de wijken Verdi, het Schinkelkwartier en het Havenstraatterrein, die vanaf 2027 gebouwd moeten worden, zullen het Olympisch Stadion steeds meer insluiten. Volgens directeur Ellen van Haaren kunnen de geplande 550 nieuwe woningen, omringd door horeca, scholen en kinderdagverblijven, problemen opleveren.

Zo zijn er zorgen over de mobiliteit rond het stadion en eventuele lichtoverlast voor de nieuwe bewoners. Ook zou de aankomende hoge woningbouw invloed kunnen hebben op de wind, wat mogelijk een bedreiging is voor de dakconstructie van het monumentale stadion.

Geluidsoverlast

Het grootste punt van zorg is de geluidsoverlast die sommige evenementen in het Olympisch Stadion met zich brengen. “Op dit moment worden de geluidsboxen bij evenementen zo gezet dat het geluid richting de zuid- of westkant van het stadion gaat. Dat is precies waar al die nieuwe woningen komen.”

Het stadion heeft de mogelijkheid om twaalf geluidsontheffingen per jaar aan te vragen voor grote evenementen, zoals de Marathon van Amsterdam, de EK atletiek en verschillende concerten. Het maximale aantal decibel dat dan tegen een gevel mag komen, is 85. “Wanneer de bebouwing aan alle kanten dicht op het stadion staat, zullen we boven die 85 komen. Op die manier kunnen we geen grote evenementen meer organiseren, terwijl deze essentieel zijn voor het behoud van het Olympisch Stadion als sport- en evenementenlocatie.”

Volgens directeur Van Haaren gaat het verlies ‘richting het miljoen’ als de grote evenementen wegvallen. “Maatschappelijke evenementen, zoals schoolsportdagen, leveren maar ongeveer 10 procent op van wat de commerciële evenementen opleveren. Daarvan kunnen we het noodzakelijke onderhoud niet betalen.”

Samenwerking

Volgens Van Haaren probeert de directie al vanaf de start, in 2018, aan te haken bij de ontwikkeling van de bouwplannen, maar wordt er pas sinds 2020 ‘mondjesmaat’ geluisterd. Vooruitlopend op het overleg in de raadscommissie woensdag, stuurde de directie er op 16 maart de brandbrief uit.

“Er heeft een aantal raadsleden actief contact met ons opgenomen naar aanleiding van de brief. Dat was erg prettig, maar het is afwachten of dat ook genoeg effect heeft. Het is nu alle hens aan dek. Als de huidige plannen voor Verdi en het Schinkelkwartier doorgaan, zijn we ten dode opgeschreven, maar we gaan graag met de gemeente om tafel om te kijken wat er wél mogelijk is.”

Reactie gemeente

De gemeente Amsterdam herkent zich niet in het door Van Haaren geschetste beeld. ‘Het Olympisch Stadion is vanaf het begin van project Verdi bij diverse bijeenkomsten aanwezig geweest en zijn er één op één gesprekken met ze gevoerd,’ laat een woordvoerder van wethouder Victor Everhardt, verantwoordelijk voor de Zuidas, schriftelijk weten.

De gemeente zegt onderzoek te hebben gedaan op het gebied van geluid, wind, licht en verkeer. ‘Tot nu toe wijzen die onderzoeken uit dat de exploitatie van het stadion en het bouwen van nieuwe woningen in de directe nabijheid elkaar niet in de weg zitten.’

In een reactie op de geluidsoverlast, laat de woordvoerder weten dat er in overleg met het Olympisch Stadion nader onderzoek wordt uitgevoerd. ‘Als blijkt dat er geluidwerende maatregelen getroffen dienen te worden aan de woningen, zoals geluidswerende gevels en glas, zal dit meegegeven worden aan de betreffende eigenaar/ontwikkelaar.’

‘Het Olympisch Stadion moet ook na de komst van Verdi gewoon kunnen doen wat ze nu ook doen,’ voegt de woordvoerder toe. ‘De gemeente vindt het Olympisch Stadion als icoon in de stad en als locatie voor (sport-)evenementen van groot belang.’

Woensdag 31 maart neemt de gemeenteraad een besluit over Verdi deelplan 2. Verdi Deelplan 1 is in september 2019 al vastgesteld door de gemeenteraad.